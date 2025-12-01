Un sintecho muere ahogado tras caer al agua en el paseo del puerto en Alicante

Un indigente falleció ahogado la madrugada del pasado viernes tras caer accidentalmente al agua desde del paseo del Puerto en Alicante. Testigos señalaron a la Policía que la víctima aparentaba encontrarse en estado ebrio e intentó sin éxito nadar para ponerse a salvo tras caer al agua.

En un principio no fue identificado al no portar documentación, pero al parecer la Policía Científica ha logrado averiguar la identidad de la víctima.

La Policía Nacional fue alertada del accidente mortal a las 00:05 horas del pasado viernes. Una llamada a Emergencias comunicó la caída de una persona a mitad del paseo Mártires de la Libertad en Alicante, frente a la Explanada, y al lugar acudieron efectivos de la Policía Local y Nacional, así como bomberos y servicios sanitarios.

Cuerpo flotando

El cuerpo de la víctima estaba flotando boca abajo y tras ser rescatado del agua se le practicaron maniobras de reanimación, aunque solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Los testimonios recabados por los agentes indicaban que la persona ahogada estaba en el muelle junto a un carrito con mantas y otros efectos personales. Presentaba síntomas de embriaguez y tras levantarse se puso a caminar de forma errática y cayó accidentalmente a las aguas del puerto después de que algunos testigos intentaran evitarlo.

El hombre trató de nadar para ponerse a salvo, pero no lo logró y falleció ahogado, según fuentes cercanas al caso.

Esta es la cuarta muerte por ahogamiento que se registra este año en las aguas del puerto de Alicante.