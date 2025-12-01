Libertad para un acusado de atracar a parejas junto al Castillo de Santa Bárbara en Alicante

Un juzgado de Alicante ha acordado dejar en libertad sin fianza a un joven de 26 años que estaba encarcelado desde el pasado septiembre como presunto autor de delitos de robo con violencia e intimidación, estafa y lesiones tras haber cometido dos atracos con un arma de fuego simulada a parejas que paseaban por los accesos peatonales al Castillo de Santa Bárbara en Alicante. Dos de las víctimas resultaron heridas.

El juzgado y la Fiscalía no se han opuesto a la petición de libertad del acusado, defendido por el abogado Alejandro Rodríguez Vidal, y se han estimado las alegaciones de la defensa sobre la situación de arraigo del joven, su petición de asilo, un trastorno esquizofrénico y dependencia de las drogas y la reparación parcial del daño al haber pagado parte de la posible responsabilidad civil que pudiera imponérsele tras el juicio.

Como informó este diario el pasado octubre, en uno de los atracos que se le imputan una pareja que paseaba por uno de los accesos peatonales denunció que fue asaltada por un varón que les apuntó con una pistola mientras les gritaba que le dieran la bolsa.

Arma simulada

Sin embargo, uno de los perjudicados se percató de que el arma no era real, por lo que se negó a darle sus pertenencias, momento en el que el asaltante reaccionó violentamente y comenzó a golpearle en la cabeza con el arma simulada.

Su pareja, viendo que el arma era de plástico y se iba descomponiendo con los fuertes golpes que le propinaba, intentó parar la agresión, sufriendo también golpes por parte del agresor, quien finalmente se hizo con el botín y huyó del lugar.

Ambas víctimas tuvieron que ser asistidas en un centro médico por las lesiones originadas, siendo el varón quien resultó con más lesiones, al precisar seis puntos de sutura en la cabeza y tres en el codo.

El autor de los hechos, tras cometer el robo, utilizó las tarjetas bancarias de sus víctimas en comercios, donde compró artículos de bajo coste con el fin de que no le fuera solicitado el número PIN al ser tarjetas de contactless.

El segundo hecho, de análogas características, sucedió cuando dos personas que estaban sentadas en un banco del lado opuesto del mismo paseo, fueron abordadas por el asaltante, quien volvió a intimidar a sus víctimas con una pistola, entregando éstas al autor sus teléfonos móviles y dinero en efectivo.

Las víctimas se dieron cuenta después de que el arma podría no ser auténtica, puesto que el autor apretó el disparador y no hubo ninguna detonación, por lo que trataron de retener al varón sin éxito, consiguiendo huir nuevamente el asaltante con las pertenencias de ambas víctimas.