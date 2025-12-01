Roban casi medio millón en cremas en un tráiler en Alicante mientras el camionero dormía en la cabina

Arrugado y sin las cremas antiedad que transportaba en el tráiler con conducía en Alicante. Así se quedó un camionero italiano al descubrir que le habían sustraído el pasado mes de octubre en Alicante un cargamento de casi medio millón de euros -479.265 €- en botes de crema facial antiedad mientras dormía en la cabina del camión que debía conducir hasta Portugal con la mercancía. Los ladrones actuaron con gran sigilo, ya que realizaron de madrugada hasta tres viajes con la furgoneta para cargar la mercancía y el camionero afirma que no escuchó nada extraño en toda la noche.

La Policía Nacional ha logrado esclarecer este robo y ha detenido a cinco personas por su presunta implicación en los hechos. Sin embargo, las cremas sustraídas no han podido ser localizadas hasta el momento por los investigadores y la operación sigue abierta para tratar de localizar a más implicados.

Todos los arrestados, defendidos por los abogados Jorge Ruiz García y Enrique Giménez Aznar, se encuentran en libertad con cargos, algunos de ellos tras comparecer en dependencias policiales y otros tras pasar a disposición del juzgado de guardia de Alicante.

La investigación ha sido realizada por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante, en colaboración con el Grupo de Delincuencia Especializada de la Policía Judicial, y se puso en marcha a raíz de la denuncia de un camionero italiano que fue víctima del robo mientras dormía en su camión, estacionado en una calle de un polígono industrial de Alicante.

Asalto de madrugada

El robo fue cometido entre las once de la noche del pasado 20 de octubre y las ocho de la mañana del día 21. En ese periodo, el camionero afirma que estaba descansando en la cabina del camión tráiler, estacionado en la calle Estrella Polar, y cuando se despertó a la mañana siguiente comprobó que le habían sustraído gran parte de la carga.

La mercancía sustraída eran 25.680 unidades de crema antiedad y formaba parte de un transporte internacional realizado por una empresa de logística de Alicante. La mercancía procedía de una empresa de Aldaia y el destino final era Portugal. Los propietarios del producto lo valoraron en 479.265,84 euros y a pesar de que la Policía Nacional ha identificado a los presuntos ladrones no se ha podido recuperar la mercancía.

El camionero relató en la denuncia que aparcó el tráiler sobre las once de la noche del pasado 20 de octubre en la calle Estrella Polar de Alicante y tras comprobar que estaba bien cerrado el candado de seguridad de la puerta del remolque se dispuso a descansar en la cabina del camión. Al despertarse a la mañana siguiente, bajó de la cabina y al revisar el tráiler comprobó que faltaba el candado de seguridad de la puerta del remolque y que la cerradura estaba sin seguro. Comprobó el interior y vio que había desaparecido la mayor parte de la mercancía y todo estaba muy desordenado.

Las pesquisas realizadas por la Policía Nacional, cuyos investigadores revisaron numerosas grabaciones de cámaras de control de tráfico y de seguridad de empresas de la zona donde ocurrió el robo, permitieron identificar dos vehículos sospechosos que presuntamente participaron en el robo y habían sido robados, uno de ellos una furgoneta usada por los ladrones para transportar el material y el otro un coche que realizó labores previas de vigilancia.

Las grabaciones han desvelado que realizaron tres viajes con la furgoneta y que apenas tardaban unos diez minutos en cargar el vehículo con las cajas de cremas. La furgoneta robada apareció unos días más tarde en Callosa de Segura y luego se identificó y recuperó el coche, que también había sido sustraído. Las pesquisas posteriores condujeron a la identificación y detención de los presuntos implicados en el robo.