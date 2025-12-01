Seis detenidos al desmantelar dos puntos de venta de drogas en la "zona guiri" de Benidorm

La Policía Nacional ha detenido a seis personas al desmantelar a finales de octubre dos puntos de venta de drogas en la conocida como "zona guiri" o zona inglesa" de Benidorm, donde se registra una mayor congregación de turismo extranjero.

Además de las detenciones realizadas en dos operaciones diferentes simultáneas, los agentes de la Brigada de Policía Judicial de Benidorm han intervenido en los registros más de ocho kilos de drogas, más de 100.000 euros en efectivo, material de distribución, terminales móviles y vehículos utilizados para la actividad ilícita.

Uno de los registros de la operación de la Policía de Benidorm. / INFORMACIÓN

La primera investigación se centró sobre una asociación situada en Benidorm sobre la que existían sospechas de actividad ilegal vinculada a la venta de droga. Dichas sospechas señalaban un local ubicado muy próximo a la principal zona de ocio de Benidorm, donde se congrega un elevado número de ciudadanos extranjeros.

Las primeras comprobaciones indicaron que el establecimiento carecía de actividad comercial relevante, pese a publicitarse como uno de los mejores "coffeeshop" de Europa y orientado específicamente a turistas extranjeros alojados en Benidorm. Se informaba a los clientes de que debían contactar previamente mediante llamada o mensaje antes de acudir al local, lo que evidenciaba un control previo de acceso.

Uno de los registros de la operación de la Policía de Benidorm. / INFORMACIÓN

La Policía abrió en paralelo una segunda investigación tras recibirse una información que alertaba de la venta de droga en un negocio hostelero de Benidorm. El local denunciado se encontraba en una zona peatonal estrecha, circunstancia que facilitaba a sus ocupantes detectar con antelación la presencia policial.

Además, la abundante afluencia de personas y la existencia de múltiples accesos y salidas incrementaban la dificultad de la vigilancia en un entorno de ocio muy concurrido por visitantes extranjeros.

Durante la primera investigación, los agentes comprobaron que el principal sospechoso realizaba ventas de sustancia estupefaciente de forma indiscriminada, adoptando una estructura propia de un negocio legal. Utilizaba redes sociales y adhesivos con tecnología de código QR que redirigían a plataformas de mensajería donde se mostraban catálogos completos con productos y precios.

Protección

El local presentaba un sistema de protección y opacidad significativo. Ventanas recubiertas con material opaco que impedía la visión interior, varias entradas y salidas que facilitaban una posible huida, una reja metálica de refuerzo y un circuito cerrado de videovigilancia.

El lugar desprendía un fuerte olor a marihuana y se encontraba estratégicamente situado cubriendo la entrada y salida de Benidorm, muy próximo a una zona hotelera de alta ocupación por turistas extranjeros.

Uno de los registros de la operación de la Policía de Benidorm. / INFORMACIÓN

El investigado ofrecía alrededor de 30 variedades de marihuana, cigarrillos electrónicos con carga de THC y productos alimenticios elaborados con cannabis, llegando a promocionar entregas gratuitas a domicilio a partir de pedidos superiores a 50 euros.

El domicilio del investigado, situado en La Vila Joiosa, funcionaba como "guardería" de la sustancia, mientras que el local servía únicamente como gancho publicitario y aparente base de operaciones.

Local hostelero

En la segunda investigación, los agentes identificaron a los encargados de un establecimiento hostelero, uno de ellos titular del negocio. Los investigados realizaban tareas de vigilancia, captación y control desde el propio local, utilizando jardineras exteriores como punto de ocultación rápida de dosis ya preparadas para su venta inmediata. También contaban con cámaras de videovigilancia.

Los investigadores determinaron que tanto el local como los domicilios intervenidos actuaban como auténticas "guarderías" donde se almacenaba y ocultaba la droga antes de su distribución, la cual se realizaba desde un negocio con apariencia legal en una zona de intensa actividad turística. En este punto se observó gran afluencia de personas, con las que los investigados contactaban brevemente antes de marcharse rápidamente.

En las entradas y registros practicados en ambas investigaciones colaboró activamente la Brigada de Seguridad Ciudadana de Benidorm, prestando apoyo operativo a la Brigada de Policía Judicial en el aseguramiento de los puntos inspeccionados y en el control de los accesos durante la intervención.

Los agentes realizaron dos entradas y registros en el primer hecho -el local de Benidorm y el domicilio del sospechoso en La Vila Joiosa- y cuatro en el segundo (tres domicilios y el local hostelero investigado).

Droga incautada

En el primer hecho se intervinieron cerca de seis kilogramos y medio de marihuana, casi un kilogramo de hachís, más de cincuenta envoltorios de gominolas con THC, cincuenta inhaladores electrónicos con carga de THC, más de 62.000 euros en metálico, más de 900 libras esterlinas junto con libras irlandesas y francos suizos en menor cantidad, varios teléfonos móviles de alta gama y propaganda con números y códigos QR que redirigían a redes sociales.

El presunto responsable, un varón de 30 años, fue detenido en su domicilio de La Vila Joiosa y pasó a disposición del juzgado de guardia de Benidorm.

En la segunda investigación se procedió a la detención en Benidorm de cinco personas, tres hombres y dos mujeres de entre 34 y 67 años. Se intervinieron más de 40.000 euros en metálico, más de 10.000 libras esterlinas, casi 2.000 libras irlandesas, más de 5.000 libras escocesas, cantidades de marihuana, cantidades de MDMA, casi 700 gramos de cocaína, utensilios destinados al corte, envasado y preparación de dosis para la venta y tres vehículos empleados en las actividades ilícitas.

Dos de los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Benidorm. Los cinco están siendo investigados por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Gracias a estas dos actuaciones, la Policía Nacional afirma que ha conseguido desarticular dos puntos negros de venta de sustancias estupefacientes al menudeo en una de las zonas de Benidorm más concurridas y visitadas por turistas extranjeros.