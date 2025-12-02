Asesina a cuchilladas a su pareja en Alicante y luego se ahorca en el balcón
La pareja, de 29 y 34 años, estaba en proceso de separación pero seguían viviendo juntos, según los datos recabados por la Policía Nacional
La Policía Nacional investiga el presunto asesinato machista de una joven de 29 años que ha aparecido muerta con decenas de puñaladas en el cuerpo. La pareja, un hombre de 34 años, ha sido encontrada ahorcado en el domicilio de la pareja, que al parecer estaba en proceso de separación pero seguían conviviendo en un domicilio de la calle Cánovas del Castillo, en Carolinas Altas.
El crimen ha sido descubierto sobre las cinco y media de la tarde por una familiar de la joven asesinada, de origen argentino, como su pareja.
El matrimonio tenía una hijo de 3 años y se encontraba en una guardería cuando han sucedido los hechos.
Agentes de la Policía Local de Alicante han sido los primeros en llegar al lugar y a continuación han llegado efectivos de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.
El cuerpo de la joven apuñalada estaba en el salón de la vivienda y no se ha podido hacer nada por salvarle la vida.
Los agentes del Grupo de Homicidios y Científica de Policía Nacional se encuentran en estos momentos realizando la correspondiente inspección ocular para recabar todos los indicios acerca de los hechos para esclarecer las causas de los fallecimientos. Por el momento, los primeros indicios apuntan a que entre los dos fallecidos existiría una relación sentimental por lo que se está tratando como un presunto caso de Violencia de Género, según ha informado la comisaría provincial de Alicante. Por el momento, continúa la investigación para esclarecer el caso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores
- Miles de trabajadores se quedan sin jubilación pese a cotizar toda su vida: este es el motivo que la Seguridad Social no perdona
- Alicante sancionará a una marca de ropa por 'empapelar' Maisonnave con publicidad de una fiesta
- Desahuciada una familia con dos hijos de 6 y 11 años en Alicante
- Aparece un cadáver flotando en el río Segura a la altura del Puente Nuevo de Orihuela
- Hasta 300 euros de ayuda por cambiar tu frigorífico: así funciona el nuevo Plan Renove de Electrodomésticos
- Desmantelan en España una red de estafas con envíos masivos de mensajes y llamadas fraudulentas tras unas primeras denuncias en Aspe