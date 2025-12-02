Cuatro investigados en Calp por robar cosméticos y perfumes con la "bolsa de Faraday" para evitar las alarmas

La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas de origen rumano por cinco delitos de hurto en comercios de Calp donde sustrajeron productos de belleza, cosmética y perfumería valorados en unos 2.000 euros. Los ladrones no fueron descubiertos inicialmente porque usaban la conocida como "bolsa de Faraday", una funda que bloquea las señales electromagnéticas y les permite salir de los comercios sin que suenen las alarmas de los productos.

La intervención fue realizada el pasado 14 de noviembre, cuando agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Calp llevaban a cabo un servicio en una de las calles más transitadas del municipio, donde se ubican numerosos comercios, entre ellos perfumerías y tiendas de cosmética.

Efectos recuperados por la Guardia Civil en Calp. / INFORMACIÓN

Los guardias civiles observaron a una mujer portando un bolso de grandes dimensiones que realizaba señales a un varón situado junto a un turismo estacionado en una zona de carga y descarga. Seguidamente, el hombre accedió al interior del vehículo, lo que despertó las sospechas de los agentes.

Ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo algún tipo de delito, los agentes procedieron a identificar a los cuatro ocupantes del turismo: dos hombres y dos mujeres, todos ellos de entre 40 y 50 años y con numerosos antecedentes policiales relacionados con hurtos en comercios.

Registro del coche

Durante el registro del vehículo, los agentes localizaron tres bolsas que contenían perfumes de marcas de lujo, cosméticos de firmas exclusivas y diversas prendas de vestir como guantes, gorros y calcetines. Asimismo, se intervinieron dos bolsos modificados específicamente para anular los sistemas de alarma de los establecimientos con la llamada “bolsa de Faraday”. Uno de ellos presentaba el forro rajado y el otro estaba adaptado con cinta adhesiva y láminas de aluminio, lo que permitía bloquear los campos eléctricos y evitar que los arcos de seguridad detectaran los productos sustraídos.

Efectos recuperados en Calp. / INFORMACIÓN

Ninguno de los identificados pudo acreditar la procedencia legal del material intervenido. Las gestiones posteriores confirmaron que los artículos habían sido sustraídos en cinco comercios de Calp, alcanzando un valor aproximado de 2.000 euros. Según la investigación, los productos iban destinados al mercado negro debido a su alta demanda y fácil salida, lo que habría proporcionado a los autores un beneficio económico.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al juzgado de guardia de Dénia y los investigados quedaron en libertad a la espera de la celebración del correspondiente juicio rápido.

Esta actuación se enmarca en el Plan Comercio Seguro, que se intensifica en fechas señaladas con el objetivo de aumentar la seguridad en zonas comerciales con gran afluencia de personas y prevenir robos con fuerza, robos en tiendas y hurtos.