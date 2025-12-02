Dos detenidos en Alicante cuando iban a robar en un cajero con la técnica del "lazo libanés"

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos varones rumanos de 25 y 49 años tras ser sorprendidos "in fraganti" cuando intentaban robar dinero en un cajero automático de la zona centro mediante la técnica del “lazo libanés”. Los arrestados han sido acusados de sendos delitos de estafa y daños.

La intervención policial se llevó a cabo la noche del pasado 8 de noviembre en Alicante. Una llamada telefónica a la sala del 091 alertó de la presencia de dos varones que se encontraban manipulando el cajero automático de una entidad bancaria situada en una calle céntrica de la ciudad.

Los agentes desplazados al lugar vieron en las inmediaciones a dos varones que coincidían con las descripciones aportadas por los testigos, por lo que realizaron una vigilancia discreta y observaron cómo se dirigían hacia una sucursal bancaria situada a varios cientos de metros de la anterior donde fueron vistos manipulando el cajero.

La dotación policial apostada cerca de la entidad bancaria observó cómo uno de los varones, con lo que parecía ser un destornillador, comenzó a manipular la pletina situada en la parte inferior del cajero automático, mientras el otro varón, en actitud vigilante, intentaba taparle para no ser descubierto.

Intento de huida

Ante los hechos observados, los agentes decidieron aproximarse a ellos para proceder a su identificación. Sin embargo, los sospechosos se percataron de la presencia policial y trataron de huir a pie tomando direcciones opuestas, por lo que los agentes solicitaron la colaboración de más dotaciones policiales y los dos varones fueron finalmente alcanzados.

Los agentes comprobaron el estado de los cajeros automáticos de las entidades bancarias de la zona, observando cómo dos de ellos tenían manipuladas las pletinas metálicas por las que se extrae el dinero en efectivo, por lo que llevaron a cabo la detención de los dos hombres por delitos de estafa y daños.

En el registro practicado a ambos detenidos, los agentes localizaron entre sus pertenencias un destornillador de punta plana parcialmente doblado y diversas láminas de plástico que eran utilizadas para cometer los robos en cajeros mediante la técnica del "lazo libanés".

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Alicante.

Una vieja técnica de robo

La técnica del "lazo libanés" era usada hace unos años de forma masiva y consiste en la manipulación de la ranura de un cajero automático en la zona de extracción de dinero, consiguiendo mediante la inserción de las citadas láminas que el dinero en efectivo quede retenido cuando un usuario vaya a extraerlo. Una vez se produce este hecho y aprovechando la distracción o desistimiento del usuario del cajero, uno de los autores se aproxima y recoge el dinero en efectivo retenido y lo sustrae.

Asimismo, el cajero, hasta su reparación, queda inservible e inutilizado. Realizando normalmente esta práctica en horario nocturno, donde se garantizan que las entidades bancarias se encuentran cerradas.

Otra modalidad del "lazo libanés" es apropiarse de las tarjetas cuyos titulares creen que se las ha tragado el cajero, cuando en realidad están bloqueadas con un dispositivo que han colocado los estafadores.

La Policía Nacional pide a los ciudadanos extremar las precauciones al utilizar estos puntos de retirada de dinero y, sobre todo, comunicar de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad si detectan un dispositivo de esta naturaleza.