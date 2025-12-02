Jupol denuncia una agresión a un policía nacional en Alicante y exige medidas por la falta de chalecos antibalas

El sindicato Jupol ha denunciado una nueva y grave agresión sufrida por un agente de la Brigada Móvil de la Policía Nacional de Alicante el pasado viernes durante un servicio de seguridad en la estación de tren de la ciudad. El agente fue golpeado violentamente en el rostro por un individuo que se encontraba en un estado de gran alteración y que además portaba entre sus pertenencias un cuchillo y un cúter, tal y como consta en el atestado policial realizado tras la detención del implicado, informa Jupol en un comunicado.

Desde el sindicato se indica que esta agresión "es, lamentablemente, una más dentro de la dramática estadística que Jupol lleva años denunciando: más de 17.000 ataques a policías y guardias civiles registrados solo el año pasado en España".

Esta cifra, a juicio de la organización sindical, pone de manifiesto el riesgo extremo al que se enfrentan los agentes diariamente y la urgente necesidad de adoptar medidas de protección efectivas para garantizar su integridad física.

Riesgo evitable

En el caso de la agresión ocurrida en Alicante el agente agredido no disponía de chaleco antibalas individual en el momento de los hechos y la situación podría haber terminado en tragedia. "El mismo agresor que propinó el puñetazo, que llegó a derribar al agente, podría haber utilizado cualquiera de las armas blancas que portaba para asestarle una puñalada mortal en el pecho. Sin el chaleco adecuado, el agente quedó completamente desprotegido frente a una amenaza letal", denuncia el sindicato.

Jupol denuncia que esta carencia "no es puntual ni aislada" y asegura que en la provincia de Alicante "más de 600 policías nacionales siguen sin chaleco antibalas individual, lo que supone una vulneración directa del derecho más básico de cualquier profesional de la seguridad, el derecho a la autoprotección".

En la Brigada Móvil de Alicante hay "varios agentes se encuentran en idéntica situación, pese a tratarse de unidades que afrontan habitualmente intervenciones complicadas, con gran carga de conflictividad y un nivel de riesgo muy superior a otras áreas policiales", indica el comunicado.

Delincuentes violentos

El sindicato acusa al Ministerio del Interior de llevar años desoyendo sus demandas sobre la necesidad de dotar a todos los agentes de equipos completos y actualizados de protección individual, incluyendo chalecos antibalas de dotación personal. "Pese a las reiteradas promesas, el suministro es insuficiente, llega tarde y deja fuera a miles de policías".

Los agentes se enfrentan a agresores cada vez más violentos, que en muchos casos portan armas blancas, objetos contundentes o incluso armas de fuego, mientras los policías continúan trabajando con medios precarios y sin el equipamiento mínimo indispensable, denuncia Jupol.

Jupol recuerda que la legislación europea y las recomendaciones internacionales sobre seguridad policial establecen que cada agente debe disponer de su propio chaleco, adaptado a su talla y uso exclusivo, para garantizar su eficacia y su mantenimiento. "Sin embargo, la Dirección General de la Policía continúa utilizando chalecos colectivos, compartidos y muchas veces deteriorados", señala el sindicato.

La agresión ocurrida el pasado viernes en Alicante es un caso más en una "cadena interminable de episodios que ponen en evidencia el abandono institucional que sufre la Policía Nacional". Este abandono no solo se traduce en la falta de material, sino también en la ausencia de reformas legales que protejan realmente al agente de la autoridad frente a agresiones, amenazas o atentados.

Desde Jupol insisten en que trabajar sin chaleco antibalas —especialmente en unidades operativas como la Brigada Móvil— supone una temeridad y una irresponsabilidad por parte del Ministerio del Interior. "Cada intervención, cada identificación, cada actuación en un entorno conflictivo puede convertirse en un episodio crítico que ponga en juego la vida de un policía".

Concentración en Valencia

Jupol hace un llamamiento a todos los miembros de la Policía Nacional y a los ciudadanos a sumarse a la concentración convocada para este miércoles en Valencia a las 12 del mediodía frente a la Delegación del Gobierno. La concentración se celebra para homenajear a Carlos, el policía nacional asesinado en Vinalesa (Valencia), y para reclamar el fin de las agresiones constantes, el reconocimiento de la profesión de riesgo y la dotación inmediata de los medios materiales necesarios para trabajar con garantías.

“Los policías estamos desprotegidos. Somos una profesión de riesgo, pero el Gobierno se niega a reconocerlo y a dotarnos de los medios más básicos. No pedimos privilegios, pedimos sobrevivir”, señala Jupol

El sindicato anuncia que continuará llevando su reivindicación a todas las instancias necesarias hasta que cada agente del país disponga de un chaleco antibalas individual y se adopten medidas, materiales, legislativas y jurídicas, reales frente a la escalada de violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.