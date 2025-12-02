La Policía reduce con una pistola táser a un hombre que amenazó a viandantes y estudiantes en Alicante

Once años después de ser detenido y condenado por abusar sexualmente de su asistenta y por agredir con una catana a unos policías, un hombre de 48 años y natural de Costa de Marfil protagonizó este lunes otro grave incidente con amenazas y armas blancas junto a un colegio de Alicante y la Policía Nacional tuvo que reducirlo en su domicilio mediante una pistola táser -un inmovilizador eléctrico-, dada la agresividad que mostraba y el peligro de agresión con unos cuchillos que tenía.

Al detenido por amenazas graves le intervinieron un cuchillo jamonero, un bisturí y otro cuchillo con una hoja de 22 centímetros, según fuentes cercanas al caso.

La Policía Nacional fue alertada del nuevo incidente sobre las 15:30 horas de este lunes. La sala del 091 recibió una llamada alertando de que había un hombre en la calle Pintor Pedro Camacho de Alicante unos amenazando a los viandantes y a alumnos de un colegio cercano.

Ropa de camuflaje

Al lugar se desplazaron inicialmente efectivos de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante y posteriormente de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada de Seguridad Ciudadana. El autor de las amenazas se subió a su domicilio, situado en la misma calle, y desde la ventana de su casa, vestido con ropa de camuflaje, continuó profiriendo amenazas mientras portaba armas blancas en ambas manos.

El hombre retó a los policías a que subieran a su casa -"aquí os espero"- mientras hacía como que clavaba los cuchillos en la ventana, todo ello en plan amenazante.

Los policías coordinaron un dispositivo de actuación y subieron hasta la casa del hombre. Llamaron a la puerta y aunque no les abrió sí continuó gritándoles, al tiempo que los agentes escuchaban desde fuera golpes con los cuchillos.

Un testigo relató a la Policía que el hombre tiene una pareja, pero se desconocía si estaba dentro del domicilio. Tras intentar sin éxito contactar con ella, la Policía Nacional procedió a entrar por la fuerza en la casa y una vez dentro se encontró al sospechoso sentado y rodeado de armas blancas. Se levantó y al seguir en plan agresivo y coger los cuchillos con la intención de atacar a los agentes tuvo que ser reducido con un disparo de una pistola táser.

El hombre fue trasladado a un centro hospitalario para ser evaluado y a continuación a los calabozos de la Comisaría Provincial, donde se instruyen las diligencias antes de ponerlo a disposición del juzgado de guardia de Alicante.