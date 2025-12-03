Cae en La Nucia una banda que robaba coches para instalar sus piezas en vehículos siniestrados en la dana

La Policía Nacional de Alicante ha desarticulado en La Nucia un grupo criminal especializado en el robo de vehículos de la marca Lexus para utilizar luego sus piezas en otros turismos procedentes de siniestros, en su mayoría procedentes de la dana que asoló Valencia. Los investigadores han detenido a tres varones de Bielorrusia como presuntos responsables de los delitos de robo de vehículo a motor, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Asimismo, han recuperados dos coches robados en El Campello y Elche.

El Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante inició la investigación tras tener conocimiento de la existencia de un grupo criminal dedicado al robo de vehículos de la marca Lexus en la provincia alicantina.

Despiece de vehículos

Los agentes descubrieron que los vehículos sustraídos eran despiezados en algún lugar de la provincia para, posteriormente, montar sus piezas en otros vehículos del mismo modelo y procedentes de siniestros, los cuales eran vendidos posteriormente en el mercado legal de vehículos de segunda mano.

Una vez que los agentes consiguieron averiguar la identidad de tres varones como cabezas de la trama, se establecieron vigilancias discretas sobre los objetivos. De esta manera se consiguió localizar una vivienda en una urbanización de chalés en La Nucia que estarían utilizando como taller de despiece y montaje de vehículos.

Siniestros de la dana

Al mismo tiempo, las gestiones realizadas sobre la posible procedencia de los automóviles siniestrados sobre los que estaban montando las piezas de los vehículos previamente robados, revelaron que se trataba coches siniestrados durante el fenómeno de la dana ocurrido en Valencia el pasado año. Los turismos eran comprados a particulares directamente con dinero en efectivo, centrándose en vehículos de gama media-alta de la marca Lexus.

Una vez lo compraban, buscaban vehículo de la misma marca y modelo para robarlo y dejarlo estacionado en un lugar determinado para “enfriarlo” un corto periodo de tiempo. Una vez pasado este tiempo lo llevaban a la vivienda de La Nucía donde procedían a despiezarlo para volver a montar las piezas sobre el chasis del vehículo comprado como siniestro. Finalmente, les daban salida vendiéndolo en el mercado legal de vehículos de segunda mano de otros países generalmente.

De esta manera, conseguían sacar al mercado vehículos de gama media-alta aparentemente legales, dificultando de dicho modo cualquier trazabilidad sobre los vehículos robados.

Dos tramas

La Policía afirma que la investigación desveló dos tramas conexas, una relacionada con la sustracción de los vehículos y otra relacionada con la compra de vehículos siniestrados para ser nuevamente puestos en circulación, dado que el único destino que se les podría dar sería la baja permanente para su desguace o destrucción.

La semana pasada se llevó a cabo la entrada y registro en la vivienda de La Nucia utilizada como taller, dando como resultado, además de la detención de los tres investigados, de la recuperación de dos vehículos de gama alta, sustraídos recientemente en las localidades de El Campello y Elche. Al primero le habían dado una nueva identidad alemana y, el segundo, se encontraba en proceso de cambio de los elementos de identificación.

Asimismo, se intervinieron los vehículos de los tres implicados en la trama a fin de realizar gestiones sobre su verdadera identidad, debido a que proceden de siniestros y eran de las mismas marcas y modelos de los que se encontraban inmersos en la investigación, resultando igualmente, tras las gestiones realizadas, que estos tenían montadas piezas ilícitas.

Además, en el registro se localizaron multitud de herramientas para la falsificación de los vehículos tales como un kit de clonación de llaves, sistemas de seguimiento, que utilizarían para tener localizados los automóviles que pretendían sustraer, sistemas de reprogramación de centralitas, gran cantidad de llaves de coches y multitud de documentación referente a vehículos de las marcas objeto de sus ilícitos.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición judicial. La investigación continúa abierta, dada la ingente cantidad de documentación pendiente de analizar, no descartándose más detenciones relacionadas con los ilícitos investigados.