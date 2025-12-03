El Ministerio de Igualdad condena el asesinato machista de la joven Oriana en Alicante

El Ministerio de Igualdad ha condenado este miércoles el asesinato por violencia de género de la joven Oriana, de 29 años, en Alicante tras confirmar que se trata de un crimen machista, como barajaba la Policía Nacional desde el primer momento.

El Gobierno ha indicado que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, que se suicidó ahorcándose en el balcón del domicilio.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas se eleva ya a 42 y a 1.337 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos, según el Ministerio de Igualdad.

La joven asesinada a puñaladas tenía un hijo de unos dos años y medio de edad. El número de personas menores huérfanas por violencia de género contra su madre asciende a 23 en 2025 y a 492 desde 2013.

Evitar más muertes

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, quieren expresar de nuevo su más absoluta condena y rechazo ante este asesinato machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada piden todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha lamentado el crimen de Oriana y ha señalado que "nos conmueve y no indigna". Nieves ha trasladado el pésame del Gobierno y su apoyo a la familia y personas allegadas a Oriana. "Con esta confirmación ya son demasiadas las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año en nuestro país; son cifras insoportables, que nos recuerdan que la violencia machista sigue siendo una realidad urgente y devastadora, una realidad que debemos combatir desde todos los ámbitos", ha indicado el subdelegado.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. "Es un deber de toda la sociedad", señala el ministerio.