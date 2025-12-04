Detenido por una falsa amenaza de bomba en la avenida Maisonnave de Alicante

La llamada no tenía muchos visos de ser cierta, pero la Policía Nacional activó el protocolo ante los avisos de bomba por una comunicación al 112 sobre la colocación de un artefacto en la avenida Maisonnave en Alicante y en pocos minutos pudo localizar y detener al autor por un delito de desórdenes públicos. El hombre, un español de 59 años, ha pasado este jueves a disposición judicial y estaba prevista su puesta en libertad tras un juicio rápido.

El incidente ocurrió el pasado martes por la tarde, sobre las 18:15 horas. Una persona llamó al 112 de Emergencias y amenazó con una bomba en la avenida Maisonnave.

La sala del 091 de la Policía Nacional recibió la comunicación de Emergencias y activó el protocolo establecido para estas situaciones. Así, fueron movilizados al lugar efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Unidad de Intervención Policial (UIP), Tedax y Unidad de Guías Caninos.

Despliegue

Al mismo tiempo que se desplegaban los agentes en la zona de la avenida Maisonnave, la Policía pudo contactar con el teléfono desde el que se realizó la amenaza de bomba y desde la sala del 091 estuvieron hablando con el autor. La conversación se prolongó con habilidad por parte del interlocutor y acabaron averiguando la zona donde podría encontrarse, que no estaba muy lejos de Maisonnave.

Igualmente, la Policía puso nombre al sospechoso y al disponer de su imagen de arrestos anteriores se movilizaron los agentes de servicio y lograron localizar y detener al hombre en la zona del Teatro Arniches. La falsa amenaza pudo resolverse en poco tiempo y así se levantó el dispositivo en la avenida.

El hombre fue detenido por un delito de desórdenes públicos y trasladado a los calabozos de la Comisaría Provincial de Alicante. Este jueves ha pasado a disposición del juzgado de guardia de Alicante y ha quedado en libertad tras un juicio rápido.