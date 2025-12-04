El subdelegado del Gobierno pide que no se niegue la violencia machista tras el asesinato de Oriana en Alicante
La Subdelegación acoge un minuto de silencio para recordar a la víctima y mostrar la repulsa por el nuevo crimen de violencia de género
La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha acogido esta mañana una concentración de repulsa por el asesinato machista de Oriana Valentina, de 29 años, y los asistentes han guardado un minuto de silencio para homenajear y recordar a la joven acuchillada por su pareja el pasado martes en su domicilio de la capital alicantina.
Al finalizar el acto el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha condenado este nuevo asesinato machista y ha realizado un llamamiento para combatir la violencia de género y evitar que se niegue su existencia.
42 mujeres asesinadas
Nieves ha señalado que con Oriana ya son 42 las mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas y 1.137 desde 2003. "Son cifras del horror, que demuestran una desgarradora realidad, la de la violencia de género como una violencia estructural que mata a las mujeres por el hecho de ser mujeres", ha señalado el subdelegado.
Por ello, ha indicado que "urge combatirla desde el conocimiento y también desde el reconocimiento, porque es violencia de género, violencia machista y no podemos permitir que se normalice, que se invisibilice y, por supuesto, que se niegue".
Nieves ha señalado finalmente que "queremos a las mujeres vivas y libres de todo tipo de violencia".
Además del minuto de silencio en la Subdelegación, la Diputación Provincial, la Generalitat, Les Corts, la Delegación de Gobierno y ayuntamientos por toda la autonomía han acogido también concentraciones en señal de repulsa por el asesinato machista de Oriana en el barrio de Carolinas Altas de Alicante.
En la concentración en València ante la sede de Delegación de Gobierno, la delegada del Ejecutivo central, Pilar Bernabé, ha lamentado el asesinato de Oriana Valentina en Alicante, "el tercer caso en la Comunidad y el número 42 en España en lo que llevamos de 2025", además de recordar que "una criatura queda huérfano" después de este caso de violencia machista.
Bernabé, en declaraciones a los medios, ha condenado "esta violencia estructural que se ejerce contra las mujeres" y ha advertido de "un repunte de los feminicidios" durante las fechas navideñas: "Todos y todas podemos ser un punto violeta, podemos estar atentos a comportamientos en nuestros entornos de convivencia".
