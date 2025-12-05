Un juzgado deja libres a tres detenidos con 25 kilos de droga y 650 plantas de marihuana en Petrer

El Tribunal de Instancia 4 de Elda ha acordado esta semana la puesta en libertad provisional sin fianza de tres ciudadanos albaneses detenidos el pasado martes por la Policía Nacional con más de 25 kilos de cogollos de marihuana ya dispuestos para su venta, 414 plantas de «maría» en fase de crecimiento y otras 244 que estaban ya en la fase de secado.

Los tres detenidos puestos en libertad fueron asistidos por la abogada Sara Cabezas Campos y se encontraban en situación irregular en España . Solo uno de ellos tenía antecedentes por una detención por infracción a la Ley de Extranjería. El juzgado les ha impuesto como medida cautelar la prohibición de salir del país.

Nave alquilada

La operación realizada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Elda-Petrer se llevó a cabo el pasado martes en una nave alquilada que antiguamente era de una firma de bolsos y había sido habilitada para el cultivo masivo de marihuana, donde además realizaron un enganche ilegal de luz para la plantación «indoor» desmantelada.

Los 25 kilos de droga intervenida habrían alcanzado un valor de más de 171.000 euros vendidos por gramos en el mercado ilícito de España, aunque su valor puede quintuplicarse fuera del país.

El desmantelamiento del cultivo «indoor» ha sido posible tras una investigación abierta por la Policía Nacional de Elda a raíz de informaciones anónimas y quejas de empresarios y trabajadores sobre un fuerte olor a marihuana y el constante ruido de ventiladores funcionando las 24 horas del día en una nave de Petrer. Asimismo, la Policía Local de Petrer también llegó a detectar este olor durante un servicio de vigilancia.

Los investigadores del Grupo de Estupefacientes de Elda averiguaron que la nave podría haber sido alquilada por ciudadanos extranjeros y al inspeccionar el exterior comprobaron que las ventanas estaban cubiertas con material opaco que impedía ver qué había dentro. No obstante, la Policía sí pudo constatar que los aparatos de aire acondicionado estaban en funcionamiento y en la puerta se podía oler a marihuana perfectamente.

La Policía identificó a los dueños de la nave alquilada y tras contactar con la empresa eléctrica que le suministra energía vieron un bajo consumo que no se ajustaba a la realidad con tantos aparatos de aire funcionando día y noche. Todos estos indicios, unidos a que no se realizaba actividad en la nave, alquilada supuestamente para almacenar ropa, confirmaron las sospechas y se realizaron dispositivos de vigilancia sobre la nave, en los que colaboró la Unidad Aérea de la Policía (UAP) de Alicante.

En una de las vigilancias vieron salir del interior de la nave un coche que anteriormente apareció implicado en otra actuación en Elche, donde incautaron más de 56 kilos de marihuana envasada el vacío. Asimismo, en enero de este año fue identificado en Elda tras una maniobra esquiva y dentro del coche olía mucho a marihuana y llevaban sacos de sustrato.

La Policía pidió autorización judicial para entrar en la nave y sorprendió durmiendo a los tres sospechosos. Además, incautó 25,3 kilos de cogollos de marihuana, 414 plantas en fase de crecimiento y otras 244 en fase de secado, así como cerca de 4.000 euros y gran cantidad de ventiladores, lámparas y aparatos de aire para la plantación.