La Policía captura en Alicante a un fugitivo polaco buscado en Polonia por tráfico de drogas

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un varón de 47 años sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada por las autoridades de Polonia por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, hechos cometidos en el año 2021 y por los que fue condenado a 20 años de prisión.

Polonia dictó una OEDE que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial. Se sospechaba que el fugitivo polaco podría haber elegido la provincia de Alicante para esconderse de la justicia de su país y así fue.

Investigación

Los investigadores iniciaron las pesquisas de averiguación y no tardaron en localizarlo en Alicante, donde se realizó un dispositivo policial que permitió su detención.

El fugitivo había huido de la justicia de Polonia tras ser condenado a una pena de 20 años de privación de libertad por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Los hechos fueron cometidos en el año 2021 y según la reclamación el detenido formaba parte de una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de sustancias estupefacientes que comercializaba con grandes cantidades de marihuana entre España y Polonia con el fin de obtener beneficios económicos.

Tras su detención, los agentes comprobaron que al fugitivo le constaba además una reclamación judicial nacional emitida por un juzgado de Alicante por conducir sin permiso o licencia.

La Policía afirma que la detención del fugitivo ha sido posible gracias al intercambio de información y la eficacia de la coordinación con autoridades policiales de otros países.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.