Detenido en Alicante un fugitivo buscado por Bélgica por una agresión sexual ocurrida en 2009

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por Bélgica, y que había sido incluido en la lista de los “Europe’s Most Wanted” de EUROPOL tan solo dos días antes de su arresto.

Los hechos por los que se le buscaba ocurrieron en 2009 en Bélgica, cuando el detenido contactó con una mujer a través de un anuncio de búsqueda de empleo publicado por ella en una plataforma. Tras ganarse su confianza, la citó en su domicilio con la excusa de ayudarla a encontrar trabajo. Una vez allí, y sabiendo que la víctima se encontraba sola en casa con sus hijos menores, la obligó a mantener relaciones sexuales.

Tras cometer el delito, el fugitivo huyó primero a Luxemburgo y posteriormente a Francia, perdiéndose su rastro. Ante la imposibilidad de localizarlo, las autoridades belgas emitieron en su día una OEDE para determinar si se encontraba en otro país.

El pasado mes de mayo, el equipo belga de búsqueda de fugitivos, Fugitive Active Search Teams (FAST), contactó con FAST España ante la sospecha de que el prófugo podría estar oculto en nuestro país bajo otra identidad. Las investigaciones llevaron a los agentes hasta Alicante, donde fue finalmente localizado el 4 de diciembre. Según ha revelado la investigación, el detenido estaba preparando su próxima fuga.

INFORMACIÓN

"Chuki" detenido en Perú

Agentes de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional de Perú, con apoyo de INTERPOL, detuvieron en Lima a Christian Hernán Yong Granadino, alias “Chuki”, sobre quien pesaba una Orden Internacional de Detención emitida por España. Granadino había huido hace 15 años tras ser señalado como principal sospechoso del asesinato de su exnovia, Silvia Rodríguez Fernández, de 16 años, cuyo cadáver fue encontrado en una maleta en un contenedor de Leganés en noviembre de 2010.

Las investigaciones internacionales y la cooperación policial entre España, Perú e INTERPOL, que incluyó su inclusión en la lista Europe’s Most Wanted de EUROPOL, permitieron rastrear su paradero en Perú, donde residía bajo una identidad falsa con apoyo de familiares. Tras confirmar su identidad mediante reseña decadactilar, las autoridades peruanas procedieron a su detención, poniendo fin a 15 años de fuga del fugitivo.