Detenido con un alijo de cocaína oculto en una bombona de butano en el centro de Alicante

Un alijo de 753 gramos de cocaína ocultos en el interior de una bombona de butano. Este es el balance de una operación contra el tráfico de drogas llevado a cabo por la Policía Nacional en el centro de Alicante. El arrestado es miembro de un clan familiar relacionado con la venta de sustancias al menudeo y la extorsión. Con esta operación, en la que ha sido muy decisiva la colaboración ciudadana, la Policía da por erradicado un importante punto de venta de sustancias estupefacientes.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un varón, de 40 años de edad, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Según ha informado la Comisaría Provincial, el detenido, se dedicaba a la venta de cocaína desde su domicilio. Tras un registro le fueron intervenidos 753 gramos de cocaína que fueron hallados en el interior de una bombona de butano modificada, que hacía las veces de caleta, un escondite para la droga.

La investigación tuvo su inicio a raíz de diversas quejas vecinales que se centraban sobre un varón que estaría dedicándose al tráfico de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, utilizando la vivienda familiar para la guarda y venta de dichas sustancias. Una vez identificada esta persona, los agentes comprobaron que dicho varón era miembro de un clan familiar conocido por sus actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y la extorsión.

Para confirmar las informaciones recibidas sobre el investigado, los agentes realizaron una serie de vigilancias y seguimientos en torno a su vivienda, pudiendo comprobar cómo diferentes personas acudían al inmueble y tras tocar al timbre abandonaban el mismo a los pocos minutos portando sustancias estupefacientes.

Registro

Con todos los indicios recabados y tras confirmar la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes, los agentes establecieron un dispositivo policial con el que se llevó a cabo la detención del principal investigado.

Un momento del operativo policial en el que se practicó la detención. / INFORMACIÓN

Seguidamente, se efectuó el registro de la vivienda donde se intervinieron 753 gramos de cocaína que fueron hallados en el interior de una bombona de butano modificada que era utilizada para ocultar sustancias estupefacientes.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante, decretándose su ingreso en prisión.

El operativo policial llevado a cabo, ha permitido erradicar un importante punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en la zona centro de la localidad de Alicante.