Detenido en Alicante por un timo de los billetes tintados de 400.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han evitado una estafa de hasta 400.000 euros al detener en Alicante a un hombre de 58 años y nacionalidad nigeriana cuando intentaba consumar el conocido “timo washwash”, o estafa de los billetes tintados, ha informado la Comisaría Provincial. Se trata de un fraude en el que se hace creer a la víctima que es posible multiplicar billetes mediante productos químicos. El presunto estafador pretendía hacer creer que mediante ese proceso químico, que era un secreto familiar podía convertir 400.000 euros en más de un millón.

El detenido utilizó como señuelo su supuesto interés en comprar unos locales comerciales propiedad de la víctima, por los que llegó a ofrecer más de un millón de euros. Durante las conversaciones, afirmó disponer del dinero en el extranjero y aseguró poder trasladarlo a España sin problemas.

Sin embargo, estas explicaciones levantaron suspicacias al dueño de los locales, que acudió a la Comisaría al sospechar que podía estar siendo víctima de una estafa. El afectado explicó a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que había contactado a través de un inquilino suyo un varón que estaba interesado en la compra de unos locales comerciales que poseía en la ciudad, llegando a ofrecerle más de un millón de euros por la compraventa inmobiliaria. Tras una primera reunión, el supuesto comprador le pidió verse de nuevo para mostrarle el dinero “traído desde Suiza”. La víctima accedió a recogerlo en su vehículo y llevarlo hasta su domicilio, donde el fraude comenzó a tomar forma. Ya en la vivienda, el investigado abrió un maletín con fajos de papeles negros que simulaban billetes, con polvos de talco, envueltos en plástico que simulaban ser billetes de distintas cantidades de dinero. Le aseguró que su familia guardaba un secreto: un proceso químico capaz de convertir esos papeles en dinero real.

Tras contarle el “secreto familiar”, este varón, sacó de una mochila unas botellas con un supuesto químico y un pliego de papel de plata doblado. Posteriormente, le pidió a la víctima dos billetes de cincuenta euros y los envolvió dentro del papel de plata junto con seis de los billetes tintados que extrajo de uno de los paquetes. Tras esto, los introdujo en un plato y les aplicó los supuestos líquidos reactivos, apareciendo “lavados” los billetes tintados, triplicando así la cantidad real aportada por el perjudicado para la demostración. Después de la demostración y, bajo la premisa de que si revelaba el secreto familiar no se cerraría la operación de compra de los locales, le solicitó 400.000 euros en billetes de 50, 100, 200 y 500 euros para transformarlo en 1.100.000 euros, dejando en la vivienda del perjudicado todos los útiles empleados. Fue entonces cuando la víctima, ya recelosa, acudió a la Policía.

Operativo discreto y detención

Los agentes confirmaron que se trataba del “timo washwash”, una estafa todavía muy común, y establecieron un dispositivo de vigilancia alrededor de la vivienda el día de la cita. El sospechoso llegó al lugar adoptando numerosas medidas de seguridad para detectar posibles seguimientos, pero finalmente accedió al edificio donde la víctima le esperaba. En el interior, y justo antes de iniciar la supuesta manipulación de los billetes, los agentes irrumpieron y lo detuvieron in fraganti. El arresto se produjo en una vivienda situada en la planta superior del domicilio del afectado, en obras en el momento de los hechos, donde el fraude iba a culminar.

La Policía intervino los productos químicos y todo el material preparado para consumar la estafa. Las diligencias han sido remitidas a un juzgado de Instrucción de Alicante.

Qué es el “timo washwash”

El "washwash" se trata de un timo conocido así por la traducción del término anglosajón “wash” que significa “lavado”, que consiste en engañar a la víctima para que crea que se puede transformar un papel aparentemente inútil y teñido, generalmente de negro, en billetes auténticos y de curso legal, mediante un proceso químico especial. Los estafadores presentan una historia convincente a la víctima, normalmente explicando que poseen una gran cantidad de dinero procedente de un país extranjero, frecuentemente africano y que, para sacar este dinero del país sin ser detectados por aduanas o autoridades, lo tintan con pintura negra para ocultarlo.

Para ganar la confianza, los estafadores realizan una demostración frente a la víctima, aplicando unos productos químicos sobre unas hojas o billetes teñidos y estos parecen “limpiarse” o “transformarse” en dinero real.

A continuación, para reforzar la demostración, le entregan a la víctima un billete auténtico, para que pueda verificar su legitimidad en un banco, solicitándole una cantidad elevada de dinero para comprar una más productos y utensilios que permitirían limpiar la totalidad del dinero tintado, culminando la estafa cuando se lleva a cabo el lavado del dinero que aporta la víctima junto con los papeles inútiles, dándole un cambiazo con billetes falsos o simplemente tintados, mientras que ellos se quedan con el dinero real, indicándole que debe esperar unos días para que se dé el resultado, tiempo que utilizan los autores para fugarse con el dinero.