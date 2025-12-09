Seis heridos en un choque frontal de dos furgonetas con trabajadores en Novelda

Al menos seis personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido esta tarde en Novelda, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro ha ocurrido en el kilómetro 3 de la carretera CV-825, que va de Monforte del Cid a Aspe y dentro del término municipal de Novelda.

Por causas que investiga la Guardia Civil de Tráfico, dos furgonetas en las que viajaban trabajadores han colisionado frontalmente.

Al lugar han acudido, además de los efectivos de la Guardia Civil, varias ambulancias para atender a los heridos y efectivos de la Policía Local de Novelda. Según la Guardia Civil, tres heridos han sido atendidos en un centro de salud y los otros tres, con lesiones más graves, han sido evacuados al Hospital de Elda.

Además de este accidente, esta tarde ha ocurrido otro siniestro en el kilómetro 514 de la A-7 en sentido Valencia, dentro del término de Elche. Un camión se ha incendiado y ha provocado retenciones de vehículos de hasta cuatro kilómetros, según las mismas fuentes de la Guardia Civil.

Colisión en Castalla

Por otro lado, a las 8:30 horas se ha producido un accidente en el que se han visto implicados siete vehículos en en la A-7 en el término de Castalla y ocho personas han resultado heridas.

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), en el accidente han intervenido una unidad del SAMU, un helicóptero medicalizado y dos unidades SVB.

Los servicios médicos han asistido a ocho personas heridas que han sido trasladadas al Hospital General de Elda y al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy.

Las personas heridas son seis mujeres de entre 20 y 46 años, que presentaban contusiones y esguinces cervicales; y dos hombres, uno de 21 años policontusionado y otro de 65 años que presentaba fractura de fémur, según el CICU.