Cuatro detenidos por robos en viviendas y vehículos de Agost, Novelda, Ibi y Onil

La Guardia Civil ha detenido en Ibi y Crevillent a cuatro varones como presuntos autores de siete delitos contra el patrimonio cometidos en viviendas y vehículos de Agost, Novelda, Ibi y Onil. Además, se ha logrado recuperar prácticamente la totalidad de los efectos sustraídos, los cuales ya han sido entregados a sus legítimos propietarios.

Los hechos investigados comenzaron durante la madrugada del pasado 30 de octubre, momento en el que varios individuos sustrajeron un vehículo en Ibi. Posteriormente, se desplazaron con dicho coche hasta Agost y cometieron un robo con fuerza en una vivienda habitada, llevándose una furgoneta y una bicicleta eléctrica valorada en 2.700 euros.

Un agente con una bicicleta recuperada. / INFORMACIÓN

La actividad delictiva continuó en otro bloque de viviendas de Agost, donde los autores forzaron la puerta de un trastero y robaron un carrito de bebé valorado en 1.000 euros. Seguidamente, fracturaron la ventanilla de un vehículo estacionado en la vía pública y sustrajeron un reloj valorado en 500 euros. Con la furgoneta sustraída, se desplazaron hasta Onil, donde cometieron otro robo con fuerza en el interior de una empresa.

Días más tarde, en la madrugada del 8 de noviembre, los mismos autores accedieron a la localidad de Novelda, donde cometieron dos robos con fuerza en interior de vehículos estacionados en la vía pública, sustrayendo diversos efectos.

Identificación

Ante la gravedad de los hechos, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda se hizo cargo del caso. Tras diversas gestiones, los agentes determinaron que todos los delitos, tanto los del 30 de octubre como los del 8 de noviembre, habían sido cometidos por el mismo grupo.

Los agentes lograron identificar a los presuntos responsables, cuatro varones de entre 24 y 35 años de edad, y recabaron indicios suficientes que los vinculaban con los hechos investigados.

La búsqueda de los cuatro investigados presentó dificultades, dado que algunos residían en domicilios distintos a los registrados en las bases de datos. Finalmente, el pasado noviembre se consiguió la localización y detención de todos ellos, tres en Ibi y un cuarto en Crevillent.

A los detenidos, que contaban con antecedentes por hechos similares, se les imputaron 6 delitos de robo con fuerza y un delito de hurto de uso de vehículo. Además, la gran parte de objetos sustraídos fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

Carrito de bebé robado que ha recuperado la Guardia Civil. / INFORMACIÓN

Los detenidos fueron puestos a disposición de juzgado de guardia de Novelda, que decretó la libertad con medidas cautelares para todos ellos.

Durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil contó con el apoyo de la Policía Local de Agost, que colaboró activamente en el análisis de las pruebas recabadas.

Consejos a la ciudadanía

La Guardia Civil recuerda a la población la importancia de denunciar siempre cualquier robo en el interior de vehículos y recomienda adoptar medidas de prevención, como no dejar objetos de valor a la vista. Ante cualquier sospecha, se aconseja llamar al 062 o utilizar la aplicación AlertCops.

Para facilitar el proceso de la denuncia, además de la asistencia presencial en los acuartelamientos, los ciudadanos tienen a su disposición la posibilidad de formalizarla telemáticamente a través de las direcciones web http://www.sede.guardiacivil.gob.es o www.guardiacivil.es , ahorrando tiempos de espera.

La denuncia telemática puede emplearse en casos de daños, hurtos, pérdida o extravío de documentación, localización de documentación, sustracción de vehículo, sustracción en el interior de vehículo y cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico.