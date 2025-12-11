Un herido leve al volcar un coche en un accidente de tráfico en Alicante

Una persona ha resultado herida de carácter leve al volcar un coche en un accidente de tráfico ocurrido en Alicante, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Imagen del accidente ocurrido en Alicante. / INFORMACIÓN

El siniestro se ha producido en el kilómetro 0.500 de la A-79, la carretera que enlaza desde Alicante con la Vía Parque de Elche.

Choque

Por causas que investiga la Guardia Civil de Tráfico, dos vehículos han colisionado frontolateralmente y uno de ellos, con matrícula extranjera, ha acabado volcado en una rotonda.

Al lugar han acudido efectivos de la Guardia Civil de Tráfico para instruir el atestado correspondiente y una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para atender al herido leve.