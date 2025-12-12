Capturan en Benidorm a un fugitivo condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas en Reino Unido

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a un fugitivo británico de 35 años sobre el que pesaba una orden internacional de detención (OID) dictada por las autoridades británicas por delitos de tráfico de drogas y posesión de armas, hechos por los que fue condenado a cadena perpetua en el Reino Unido.

Las autoridades británicas dictaron en 2021 una orden internacional de detención que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional a través de Interpol, ya que se tenían sospechas de que el fugitivo podría haber elegido la provincia de Alicante para esconderse de la justicia de su país.

Pesquisas

Los investigadores iniciaron las pesquisas de localización del reclamado para conocer su paradero, averiguando que se encontraba en Benidorm y tras realizar un dispositivo policial fue localizado y detenido.

El fugitivo había huido de la justicia de Reino Unido tras ser condenado a una condena de cadena perpetua por estar implicado en delitos de tráfico de drogas y tenencia de armas.

Los hechos por los que fue condenado fueron cometidos en 2020 en la localidad británica de Newcastle. El detenido formaba parte de una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas, siendo un miembro importante dentro de dicha organización, cuyas funciones trataban de dar órdenes a otros miembros con el fin de comprar grandes cantidades de droga, supervisando la transacción y participando activamente en el recuento, almacenamiento y posterior entrega de dinero para la compra, según informa la Policía Nacional.

El fugitivo apresado desempeñaba sus funciones bajo la dirección del jefe de la organización y daba instrucciones a los miembros de menor rango. También se le implica en la adquisición de 34 kilogramos de cocaína, droga que fue distribuida a diversos compradores del noreste del Reino Unido y en la participación de una producción de cannabis y el almacenamiento de una pistola semiautomática que fueron intervenidas por la policía en un domicilio de Newcastle.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.