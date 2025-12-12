Detienen a seis personas por robar en una vivienda de Callosa d'en Sarrià y cuatro se niegan a salir de la casa

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Callosa d'en Sarrià ha detenido a seis personas relacionadas con un robo con fuerza en el interior de una vivienda situada en una partida rural de dicha localidad y ha intervenido un revólver que se encontraba entre los efectos de los detenidos. En la operación han sido recuperados cuatro vehículos sustraídos de la vivienda.

Los hechos se remontan a finales del pasado mes de octubre, cuando varios ciudadanos alertaron telefónicamente de la presencia de individuos desconocidos merodeando por una vivienda de Callosa d'en Sarrià, a la que acabaron accediendo posteriormente.

Los agentes desplazados al lugar comprobaron que el inmueble presentaba signos evidentes de haber sido forzado, encontrando alimentos, objetos personales y diversos enseres de los moradores esparcidos por el interior.

Poca colaboración

En la vivienda fueron localizadas cuatro personas que se negaron a abandonarla y mostraron una actitud no colaborativa hacia los agentes. Ante esta situación, se adoptaron las medidas necesarias para garantizar el control y la seguridad de la intervención.

Además, durante la inspección, se localizó entre las pertenencias de los implicados un arma de fuego corta, cuyo origen se encuentra actualmente en fase de investigación.

El revólver intervenido. / INFORMACIÓN

La Guardia Civil procedió a la detención de estas cuatro personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en interior de vivienda. Los detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados, junto a efectivos de la Policía Local de Callosa d'en Sarrià, a dependencias policiales para la correspondiente instrucción de diligencias.

Horas más tarde, en el marco de la misma investigación, se detuvo a otras dos personas en Callosa d'en Sarriá al confirmarse su implicación en los hechos. Durante esta fase, se recuperaron cuatro vehículos que habían sido sustraídos del interior de la vivienda.

Paralelamente, se ha abierto una investigación específica sobre el arma intervenida, dado que existen indicios de que alguno de los detenidos pudiera estar implicado en un delito de tenencia ilícita de armas.

Los seis detenidos, seis varones de entre 22 y 63 años y que cuentan con antecedentes por delitos contra el patrimonio y las personas, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de La Vila Joiosa, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares mientras continúan las investigaciones.