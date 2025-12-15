La Policía libera en Alcoy a nueve mujeres explotadas sexualmente en tres prostíbulos y detiene a 8 personas

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas en Alcoy al desmantelar un grupo criminal dedicado a la explotación sexual de mujeres extranjeras y al tráfico de drogas en tres pisos prostíbulos de la ciudad alcoyana. En la operación, realizada el pasado noviembre, han sido liberadas nueve mujeres, una de las cuales denunció que, además de la explotación sexual, fue agredida sexualmente por el cabecilla del grupo en varias ocasiones, el cual le obligaba además a practicar sexo de forma gratuita con un amigo suyo, según han informado a este diario fuentes cercanas a la investigación.

El líder del grupo era un colombiano que tenía una orden de expulsión del país de 2024 y aunque tenía prohibido regresar volvió de nuevo a España a través de Francia.

Los arrestados son tres hombres y cinco mujeres de entre 24 y 54 años y de origen colombiano, ecuatoriano, español y rumano. La Policía Nacional les ha imputado delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y también agresión sexual al máximo responsable del grupo.

Los dos principales responsables del entramado criminal ingresaron en prisión preventiva tras pasar a disposición judicial en Alcoy.

Cinco registros

En los registros, realizados en los tres prostíbulos y en dos domicilios de los principales investigados, la Policía intervino 65.000 euros en efectivo, un coche de alta gama, una motocicleta, un revólver simulado con catorce cartuchos, abundante documentación relativa a la prostitución, 64,2 gramos de «tusi» (cocaína rosa), 16,9 gramos de cocaína, pastillas tipo viagra, ocho teléfonos móviles y efectos para la preparación y corte de las sustancias estupefacientes.

Efectos intervenidos por la Policía Nacional en los registros realizados en Alcoy. / INFORMACIÓN

La organización desmantelada estaba liderada por un clan familiar colombiano y se dedicaba a captar en Colombia a chicas en situación de vulnerabilidad social y las trasladaba hasta España, donde era explotadas en tres prostíbulos que regentaban en viviendas de Alcoy. Aunque la mayoría eran mujeres de Colombia, también había de otros países, como Venezuela y Rumanía.

La mujeres contraían deudas importantes con la organización y eran prostituidas de forma intensiva hasta saldar el importe que fijaba el grupo de trata de seres humanos.

La investigación ha sido realizada por el Grupo I de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Alicante y la Brigada Local de Extranjería de la Comisaría de Alcoy. Para desmantelar el grupo criminal se ha contado con el testimonio de varias mujeres que han declarado como testigos protegidas y han desvelado detalles sobre la explotación sufrida a manos de los proxenetas detenidos en Alcoy.

Las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución a cualquier hora del día. Tenían disponibilidad total durante las 24 horas del día y no podían rechazar clientes. Solo les permitían salir dos horas al día, pero siempre bajo control de los proxenetas, que además les obligaban a practicar sexo oral sin preservativo.

La mitad del dinero que cobraban por los servicios sexuales se lo quedaban los responsables del grupo y el cabecilla controlaba a las mujeres mediante cámaras de seguridad instaladas en los pisos prostíbulos.

La investigación de la Policía Nacional desveló asimismo que algunas mujeres eran obligadas a suministrar sustancias estupefacientes a los clientes que contrataban servicios sexuales. Incluso alguna señaló que también vendían droga en los pisos prostíbulos.

De hecho, en los registros domiciliarios la Policía incautó «tusi» -cocaína rosa- y cocaína, así como útiles para la venta de estupefacientes y pastillas tipo viagra contra la disfunción eréctil.

Los investigadores de la UCRIF detectaron en sus pesquisas que los sospechosos del grupo llevaban un alto tren de vida y se desplazaban en vehículos de alta gama.