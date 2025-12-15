Tres detenidos en Orihuela por varios robos en una empresa de iluminación navideña

La Guardia Civil, con la colaboración de las Policías Locales de Orihuela, Almoradí y Albatera, ha detenido a tres varones de entre 23 y 46 años, miembros de un clan familiar de Orihuela, como presuntos autores de varios robos con fuerza mediante butrones en una conocida empresa del sector de la iluminación navideña situada en la Vega Baja. Además de un delito continuado de robo con fuerza se les ha imputado otro de pertenencia a grupo criminal.

La investigación comenzó el pasado 6 de octubre tras una denuncia presentada en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Dolores, donde se informó de dos robos con fuerza cometidos en fechas cercanas en una misma empresa de iluminación navideña situada en la Vega Baja.

Debido a la gravedad y continuidad de los hechos, la investigación fue asumida por el Equipo Roca de la Compañía de Torrevieja, con el apoyo de agentes del Puesto Principal de Dolores y de las Policías Locales de Orihuela, Albatera y Almoradí.

El propietario denunció que los autores habían accedido al recinto tras abrir un butrón en el vallado perimetral posterior, sustrayendo diverso material de iluminación y seis rollos de manguera de cable eléctrico de cobre.

Organización

Tras varias inspecciones en la empresa afectada, los investigadores determinaron que los autores actuaron de forma organizada, con un reparto claro de funciones, accediendo por la parte trasera de la nave para practicar un butrón en el mallazo metálico exterior y huyendo posteriormente en un vehículo.

Gracias a diversas gestiones, se logró identificar la matrícula del vehículo y, más tarde, a sus ocupantes, que eran tres varones con numerosos antecedentes por hechos similares.

Dada la complejidad del operativo, se activó un dispositivo de vigilancia y control coordinado entre el Equipo Roca de la Compañía de Torrevieja, el Puesto Principal de Dolores y la Unidad Policial de Atención y Prevención (UPAP) de la Policía Local de Orihuela.

El operativo culminó con éxito el pasado noviembre, cuando los tres sospechosos fueron detenidos mientras circulaban por Orihuela. Uno de ellos portaba entre sus pertenencias un arma corta simulada.

En el momento de la detención, los agentes intervinieron diversas herramientas, una funda para arma larga, un sistema de audio para vehículos, un arma corta simulada y otros efectos. Además, se lograron recuperar tres rollos de manguera de cobre, que los detenidos habían vendido previamente en una chatarrería.

Los detenidos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Orihuela, que decretó su libertad con medidas cautelares.

La Guardia Civil destaca que esta operación, aún abierta, pone de manifiesto la excelente coordinación entre la Benemérita y las Policías Locales de la provincia de Alicante, cuyo trabajo conjunto ha permitido esclarecer los hechos y detener a los presuntos responsables de estos robos.