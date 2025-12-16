Intenta atracar a un vecino de Villena y roba en seis coches aparcados en Biar

La Guardia Civil, con la colaboración de Policía Local de Biar, ha detenido en Villena a un hombre de 36 años como presunto autor de varios delitos de robo con violencia e intimidación y robos con fuerza en el interior de vehículos. El intento de atraco a una persona fue cometido en Villena y los robos en vehículos en Biar.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Villena inició las pesquisas el pasado 20 de septiembre tras la denuncia presentada por un vecino del municipio que manifestó haber sido víctima de un intento de robo con violencia, cuando el autor trató de sustraerle el teléfono móvil y dinero mediante intimidación. Además, el presunto autor atemorizó a la víctima con continuos ataques abordando a la víctima en días posteriores.

Semanas más tarde, se produjeron seis robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en la vía pública en la localidad de Biar. En estos hechos, el autor empleó objetos contundentes para fracturar los cristales de los turismos y conseguir acceder a su interior.

Identificación

Las averiguaciones practicadas por los agentes, basadas en el análisis conjunto de las pruebas y evidencias recabadas durante la investigación, junto con la colaboración de la Policía Local de Biar, permitieron vincular al mismo individuo con todos los hechos investigados, logrando su plena identificación.

Finalmente, los agentes establecieron un dispositivo operativo en el que participaron patrullas de Seguridad Ciudadana y agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Villena, procediéndose a la detención del presunto autor, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

El detenido, un hombre de 36 años, al que se le imputan un delito de robo con violencia e intimidación y varios delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, fue puesto a disposición judicial en Villena y se decretó su libertad.