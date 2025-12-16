Intenta atracar a un vecino de Villena y roba en seis coches aparcados en Biar
La víctima del robo con violencia e intimidación frustrado fue atemorizada durante varios días por el ladrón, arrestado por la Guardia Civil
La Guardia Civil, con la colaboración de Policía Local de Biar, ha detenido en Villena a un hombre de 36 años como presunto autor de varios delitos de robo con violencia e intimidación y robos con fuerza en el interior de vehículos. El intento de atraco a una persona fue cometido en Villena y los robos en vehículos en Biar.
El Área de Investigación de la Guardia Civil de Villena inició las pesquisas el pasado 20 de septiembre tras la denuncia presentada por un vecino del municipio que manifestó haber sido víctima de un intento de robo con violencia, cuando el autor trató de sustraerle el teléfono móvil y dinero mediante intimidación. Además, el presunto autor atemorizó a la víctima con continuos ataques abordando a la víctima en días posteriores.
Semanas más tarde, se produjeron seis robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en la vía pública en la localidad de Biar. En estos hechos, el autor empleó objetos contundentes para fracturar los cristales de los turismos y conseguir acceder a su interior.
Identificación
Las averiguaciones practicadas por los agentes, basadas en el análisis conjunto de las pruebas y evidencias recabadas durante la investigación, junto con la colaboración de la Policía Local de Biar, permitieron vincular al mismo individuo con todos los hechos investigados, logrando su plena identificación.
Finalmente, los agentes establecieron un dispositivo operativo en el que participaron patrullas de Seguridad Ciudadana y agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Villena, procediéndose a la detención del presunto autor, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
El detenido, un hombre de 36 años, al que se le imputan un delito de robo con violencia e intimidación y varios delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, fue puesto a disposición judicial en Villena y se decretó su libertad.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Diputación descarta ampliar la carretera de El Hondo en Elche tras la presión ecologista
- La Fiscalía Anticorrupción investiga el sobrecoste millonario en la compra de La Plasa de Torrevieja
- La llamada de atención del Belén de El Campello sobre el rico (y deteriorado) patrimonio: de Villa Marco al Convent
- La Policía libera en Alcoy a nueve mujeres explotadas sexualmente en tres prostíbulos y detiene a 8 personas
- Estos son los pueblos más ricos y los más pobres de Alicante y estas son las rentas de sus habitantes
- Vicente Castelló, fundador del Nou Manolín, ya tiene su calle en Alicante
- La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía advierte: 'El viudo siempre hereda
- El juzgado perdona a un matrimonio de Petrer una deuda de más de dos millones de euros