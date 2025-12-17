Roba una cadena de un tirón a una mujer mayor en Alicante y se cambia de pantalón para evitar su arresto

La Policía no es tonta, dice el refrán. Y no lo es. Un joven tironero de 27 años que robó una cadena de oro a una mujer mayor por el procedimiento del tirón en Alicante se cambió de pantalón en la huida para tratar de evitar su identificación, pero gracias a la colaboración ciudadana pudo ser localizado y apresado pocos minutos después de cometer el robo con violencia.

Según ha informado la Policía, la víctima, una mujer de avanzada edad, fue asaltada por un varón que de manera sorpresiva le arrebató de un fuerte tirón la cadena de oro que llevaba en el cuello.

Seguidamente, el autor del robo huyó del lugar a la carrera, dando la víctima la voz de alarma. Varios ciudadanos que estaba en la zona presenciaron los hechos y pudieron seguir durante unos instantes al autor del robo.

Varios agentes adscritos a la Comisaría de Distrito Norte de Alicante acudieron de inmediato al lugar de los hechos para atender a la víctima y recabaron información útil para identificar y localizar al autor del robo.

Datos de testigos

Gracias a los datos aportados por varios testigos sobre los rasgos físicos del autor y el tipo de vestimenta que portaba en el momento del robo, los agentes iniciaron una rápida búsqueda por las inmediaciones hasta que pocos minutos después de haberse producido el robo el autor fue localizado y detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia.

En este caso, como en muchos otros, la colaboración ciudadana fue fundamental para poder localizar al autor del robo, ya que el autor incluso llegó a cambiarse de pantalón de manera apresurada para dificultar su identificación por parte de los agentes, informa la Policía.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Alicante.