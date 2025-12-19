La estafa de venta de perros por redes que también alcanzó a Alicante: casi 4.000 euros en perjuicios

El Equipo Arroba de la Guardia Civil de Bizkaia investiga a dos personas residentes en este territorio por su presunta implicación en una estafa basada en falsos anuncios de venta de perros difundidos en redes sociales. Entre las diez víctimas identificadas hay afectados en Alicante, además de otras provincias y comunidades.

Según ha informado este viernes la Guardia Civil, los investigados son una mujer con antecedentes por hechos similares y un hombre vecino de Durango. A ambos se les atribuyen tres presuntos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil.

El método consistía en reclamar pagos por adelantado a quienes se interesaban por los animales, mediante una aplicación de pasarela de pagos de telefonía móvil y transferencias bancarias. Los importes se solicitaban con conceptos como la adquisición, el transporte, las vacunas o la jaula del supuesto perro.

La investigación se inició tras la denuncia de una de las víctimas, a la que le exigían 250 euros adicionales después de haber abonado ya dos pagos de 100 y 450 euros. A partir de ese caso, los agentes localizaron otros perjudicados que habían entregado cantidades de entre 100 y 700 euros.

El Equipo Arroba cifra el perjuicio total en 3.705 euros por estafas y en 2.602 euros presuntamente blanqueados a través de movimientos bancarios vinculados al fraude. Las víctimas se reparten por Comunidad de Madrid, Cuenca, Zamora, Valencia, Tarragona, Ourense, Barcelona, Sevilla, Ciudad Real y Alicante.