Estafan 77.000 € con tarjetas de repostaje de una empresa de transportes de San Vicente

La Guardia Civil de San Vicente del Raspeig ha detenido en Villarreal y Castellón a dos hombres de 22 y 45 años por estafar más de 77.000 euros mediante el uso ilícito de tarjetas de repostaje de una empresa de transportes.

La investigación se inició en el mes de septiembre tras la denuncia presentada por una empresa de transportes de San Vicente que detectó cargos irregulares realizados con dos tarjetas de repostaje asociadas a uno de sus camiones.

Estas tarjetas habrían sido utilizadas de manera fraudulenta para suministrar combustible a terceros en distintas estaciones de servicio situadas en las provincias de Valencia y Castellón.

Vehículos ajenos

El Área de Investigación de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig centrando sus pesquisas en el análisis de los datos obtenidos sobre los repostajes y constataron que los autores utilizaban las tarjetas para repostar combustible a vehículos ajenos a la empresa perjudicada, obteniendo así un beneficio económico ilícito a costa de esta.

Las indagaciones pusieron de manifiesto que parte de los repostajes se realizaban a camiones de matrícula extranjera que abandonaban posteriormente el territorio nacional. No obstante, el trabajo continuado de los agentes permitió identificar plenamente a los presuntos responsables.

Finalmente, los investigadores lograron localizar a los dos autores en las localidades de Villarreal y Castellón, procediendo a su detención y a la instrucción de las correspondientes diligencias.

Los detenidos, dos hombres de 22 y 45 años, fueron imputados por un delito de estafa y tras ser puestos a disposición de los juzgados de guardia de Villarreal y Castellón quedaron en libertad con medidas cautelares.