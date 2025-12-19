Libertad con fianza para un detenido por un alijo de 4.316 kilos de cocaína, el mayor incautado en Alicante

Uno de los dos presuntos narcos que la Policía Nacional buscaba desde junio de 2023 por su implicación en un alijo de 4.316 kilos de cocaína intervenido en Alicante, el mayor que se ha incautado hasta la fecha en la provincia, se ha entregado esta semana en la Comisaría Provincial y este viernes ha quedado en libertad bajo fianza de 20.000 euros tras pasar a disposición judicial.

El arrestado, de 43 años y origen albanés -como la mayoría de los implicados en el alijo- ha comparecido asistido por el abogado Francisco Miguel Galiana Botella en el juzgado de guardia y aunque la Fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión sin fianza, el magistrado le ha impuesto una de 20.000 euros para salir en libertad provisional.

Cocaína entre bananas

El alijo de 4.316 kilos de cocaína fue decomisado en una operación realizada por la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera en junio de 2023, durante las fiestas de las Hogueras de San Juan en Alicante. La droga estaba oculta en un cargamento de bananas procedentes de Ecuador que llegó a una nave del polígono del Llano del Espartal e inicialmente fueron detenidas cinco personas, aunque los investigadores tenían identificadas a otras dos personas que no pudieron ser apresadas, una de ellas la que se ha entregado esta semana a la Policía.

Los cinco detenidos en 2023, dos de ellos defendidos por los abogados Francisco Miguel Galiana Botella y Alicia Grau Córdoba, fueron encarcelados en un primer momento, aunque poco después la Audiencia Provincial les dejó en libertad al estimarse un recurso de la defensa por no haber sido informada en la comparecencia de los elementos esenciales que había contra los investigados con la excusa de la causa estaba declarada secreta.

A mediados de 2024, el juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, el mismo que está de guardia este viernes, dictó el auto de procesamiento de estas cinco personas por el alijo vinculado a una red albanesa de narcotráfico y ordenó la búsqueda y detención de dos personas, entre ellas la arrestada esta semana tras entregarse. Uno de los cinco procesados ha fallecido y otro, que fue excarcelado, se encuentra en situación de rebeldía.