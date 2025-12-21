Otros dos detenidos por matar a un hombre al arrastrarlo con un coche para robarle un móvil en Torrevieja

La investigación por el homicidio de Christian J., el ciudadano sueco de 30 años que murió por las lesiones sufridas al ser arrastrado por un coche tras intentar evitar que le robaran su teléfono móvil en Torrevieja, se ha completado con dos nuevas detenciones, que se suman a las tres primeras realizadas a mediados de noviembre, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso.

Los arrestos fueron realizados a finales del pasado mes y no habían trascendido hasta ahora. Los nuevos detenidos son dos hermanos y al menos uno de ellos ingresó en prisión provisional tras pasar a disposición del juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja, encargado de tramitar la causa.

Christian, el ciudadano sueco que murió tras el violento robo sufrido en Torrevieja. / Cedida

Los dos sospechosos se entregaron en la Comisaría de Distrito Norte de Alicante tras las gestiones realizadas para ello por el Grupo de Sirlas de la Policía Nacional. Los agentes de la Comisaría Norte conocían a este grupo de ladrones que actuaba de forma itinerante y cometía robos en Alicante, Benidorm y Torrevieja, donde empleaba el mismo «modus operandi» que le costó la vida a Christian, acercarse a las víctimas para pedir información y robarles de forma sorpresiva.

Traslado a Torrevieja

Los dos detenidos fueron trasladados por la Policía Nacional hasta el cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja, desde donde se ha dirigido esta operación conjunta de ambos cuerpos, y una vez instruidas las diligencias fueron puestos a disposición judicial.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja inició las pesquisas a raíz de un robo con violencia de un teléfono iPhone, ocurrido sobre las cuatro de la madrugada del pasado 3 de octubre en la calle Pedro Lorca. Según los datos aportados por la pareja de Christian, un coche en el que viajaban tres o cuatro personas de origen árabe se les acercó y les preguntaron cómo ir a La Zenia. Cuando la víctima se lo estaba explicando le pidieron que les mostrara el teléfono móvil para ver el mapa y hacer una foto. La víctima metió el brazo con el móvil por una ventana del lado derecho del coche y en ese momento iniciaron la marcha a gran velocidad.

D. Pamies

Christian, que era propietario de una hamburguesería y regresaba a su casa de Torrevieja con su mujer, fue arrastrado con el coche hasta que estrellaron el vehículo contra unos cubos de basura por el lateral donde estaba la víctima.

El hombre salió despedido y resultó gravemente herido. Quedó inconsciente sobre la calzada y fue evacuado por los servicios sanitarios al Hospital de Torrevieja, aunque dada la gravedad del traumatismo craneal y otras lesiones que tenía se optó por trasladarlo al Hospital de Elche. Allí permaneció en estado de coma hasta que la mañana del 7 de octubre falleció.

Todos los arrestados son jóvenes y se les denunció inicialmente por delitos de homicidio, robo con violencia, omisión del deber de socorro, contra la seguridad vial y pertenencia a grupo criminal.

Huellas

Dos de los tres primeros detenidos ingresaron en prisión y el tercero, que quedó en libertad provisional, parece que no participó en el robo pero estuvo en el coche, ya que la Guardia Civil localizó allí sus huellas. Este mismo joven identificó también a los dos nuevos arrestados y afirmó que uno de ellos fue quien viajaba como copiloto en el coche y fue quien agarró el teléfono móvil a la víctima y pidió al conductor que acelerara el coche mientras estaba sujeto Christian.

Las pruebas contra esta persona son varias, entre ellas la conexión del móvil de la víctima que realizó con su tarjeta SIM en Alicante, según averiguó la Guardia Civil. Asimismo, los agentes descubrieron que fue una de las tres personas que acudieron a recoger en la avenida de la Estación de Alicante un coche que alquilaron y usaron luego en el robo que concluyó con la muerte violenta de la víctima.