Desmantelado un punto de venta de drogas en Torrevieja tras las quejas de los vecinos

Las quejas de los vecinos han contribuido a desmantelar un punto de venta de drogas en la población de Torrevieja. La Guardia Civil ha desarticulado un punto activo de venta de sustancias estupefacientes en la localidad y ha detenido a tres hombres, de 21, 27 y 30 años de edad, como presuntos autores de varios delitos relacionados con el tráfico de drogas, la tenencia ilícita de armas y la pertenencia a grupo criminal, ha informado la Comandancia de Alicante.

La actuación se enmarca dentro de la operación “Thalassa25”, iniciada a finales del mes de junio de 2025 por el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrevieja, tras recibirse diversas informaciones que apuntaban a la existencia de una vivienda utilizada como punto de venta de droga y que generaba inseguridad entre los vecinos.

Los agentes pudieron constatar que los sospechosos actuaban de forma organizada, desempeñando distintos roles dentro del grupo, y que desde el inmueble se distribuían sustancias estupefacientes, concretamente hachís y marihuana. Asimismo, se pudo determinar que uno de los detenidos estaría implicado en un robo con violencia cometido meses antes en la misma localidad.

Registro domiciliario

Una vez recabada toda la información y reunidos los indicios necesarios, se practicó una entrada y registro domiciliario en el inmueble investigado, en una actuación en la que participaron agentes del Área de Investigación, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Alicante y del Servicio Cinológico.

Durante el registro se intervinieron más de medio kilo de sustancias estupefacientes, entre hachís y marihuana, más de 3.000 euros en efectivo, así como dos armas cortas, procediéndose a la detención de los tres integrantes del grupo.

A los detenidos, tres hombres, de 21, 27 y 30 años, se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y un delito de robo con violencia, siendo puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Torrevieja.

La Guardia Civil destaca la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de actividades ilícitas y reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra el tráfico de drogas.