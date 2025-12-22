Desmantelado un punto de venta de drogas en Torrevieja tras las quejas de los vecinos
La Guardia Civil arresta a tres personas por vender hachís y marihuana e interviene dos armas cortas durante el registro de la vivienda
Las quejas de los vecinos han contribuido a desmantelar un punto de venta de drogas en la población de Torrevieja. La Guardia Civil ha desarticulado un punto activo de venta de sustancias estupefacientes en la localidad y ha detenido a tres hombres, de 21, 27 y 30 años de edad, como presuntos autores de varios delitos relacionados con el tráfico de drogas, la tenencia ilícita de armas y la pertenencia a grupo criminal, ha informado la Comandancia de Alicante.
La actuación se enmarca dentro de la operación “Thalassa25”, iniciada a finales del mes de junio de 2025 por el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrevieja, tras recibirse diversas informaciones que apuntaban a la existencia de una vivienda utilizada como punto de venta de droga y que generaba inseguridad entre los vecinos.
Los agentes pudieron constatar que los sospechosos actuaban de forma organizada, desempeñando distintos roles dentro del grupo, y que desde el inmueble se distribuían sustancias estupefacientes, concretamente hachís y marihuana. Asimismo, se pudo determinar que uno de los detenidos estaría implicado en un robo con violencia cometido meses antes en la misma localidad.
Registro domiciliario
Una vez recabada toda la información y reunidos los indicios necesarios, se practicó una entrada y registro domiciliario en el inmueble investigado, en una actuación en la que participaron agentes del Área de Investigación, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Alicante y del Servicio Cinológico.
Durante el registro se intervinieron más de medio kilo de sustancias estupefacientes, entre hachís y marihuana, más de 3.000 euros en efectivo, así como dos armas cortas, procediéndose a la detención de los tres integrantes del grupo.
A los detenidos, tres hombres, de 21, 27 y 30 años, se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y un delito de robo con violencia, siendo puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Torrevieja.
La Guardia Civil destaca la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de actividades ilícitas y reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra el tráfico de drogas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nieve en la Sierra de Aitana: la montaña alicantina vive el frío invernal
- Luz verde al proyecto de 9,6 millones para reurbanizar en Torrevieja la zona de chalés del concurso 'Un, dos, tres
- Una pedanía de Elche da con la 'receta' para recordar a su primera farmacéutica
- Los afortunados de la lotería de Navidad en 2024 de Alicante esperan repetir: 'Si das un premio, la gente piensa que puedes volver a darlo
- Javier García Martínez, químico: 'España tiene elementos para ser clave en una iniciativa europea que compita en IA»
- Conde Lumiares: una avenida histórica que persigue un nuevo comienzo
- Las Clarisas de Elche refuerzan la seguridad del monasterio gracias a la venta de dulces
- Los ilicitanos no se beneficiarán por reciclar basura hasta los recibos de 2027