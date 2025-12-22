Detenida en Benidorm por apropiarse de 29.000 euros de un vecino de avanzada edad

Casi 30.000 euros habían desaparecido de su cuenta bancaria. Las sospechas fueron dirigidas hacia su vecina, con la que tenía tal grado de confianza que le dio las claves de acceso para ayudarle a gestionar sus gastos. Hasta que la cuidadora del afectado detectó los movimientos irregulares en las cuentas. Fue a actualizar la libreta y se la encontró prácticamente vacía. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a una mujer, de 66 años de edad, como presunta autora de un delito de apropiación indebida. La detenida tenía una relación de amistad con un varón de avanzada edad y mediante retiradas de dinero de su cuenta bancaria llegó a apropiarse de unos 29.000 euros.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un varón de avanza edad en la que daba cuenta de la apropiación indebida de casi 29.000 euros por parte de una vecina suya con la que tenía una relación de amistad.

Según su denuncia, la mujer autora de los hechos figuraba como autorizada en la cuenta bancaria de la víctima y poseía las claves de su tarjeta y acceso a la banca electrónica para ayudarle a gestionar sus gastos debido a su avanzada edad.

La denuncia

Los hechos fueron descubiertos por la cuidadora de la víctima cuando junto con ésta acudió a la oficina de su entidad bancaria a actualizar la cartilla percatándose que le quedaban poco más de 300 euros en la cuenta y tenía multitud de retiradas de dinero desconocidas.

Estudiados los movimientos de la cuenta, la víctima echó en falta cerca de 29.000 euros, sospechando que su vecina, abusando de su confianza había realizado las extracciones de dinero sin su consentimiento.

Una vez identificada y localizada la presunta autora de los hechos, fue detenida por su participación en un delito de apropiación indebida.