Doble crimen en Elche: La presunta ocupación de una vivienda, posible móvil de la brutal agresión
Las víctimas, tres amigos del propietario de la casa, habrían intentado que los okupas las abandonaran
La presunta ocupación de una vivienda pueden ser el móvil del doble crimen que ha dejado en Elche a dos muertos y un herido grave. Las víctimas son tres hombres de nacionalidad alemana, amigos del que sería propietario de la vivienda, de la misma nacionalidad, a quienes este habría pedido que confirmaran si había alguien en la vivienda, ubicada en la urbanización San José de la playa de El Pinet. Las víctimas se habrían encontrado con la violenta de los supuestos ocupantes de la casa, dos ciudadanos polacos, que actualmente se encuentran atrincherados en el interior del inmueble. No consta que ni las víctimas ni los agresores tengan antecedentes penales.
Los presuntos okupas habrían reaccionado de manera violenta ante los requerimientos de desalojar la vivienda. Las víctimas presentan numerosos golpes, y a falta de la autopsia, se descarta el uso de armas de fuego o blancas. La causa de la muerte sería por politraumatismo. Se descarta que los dos hombres atrincherados estén armados, así como que haya rehenes en el interior de la casa. No parece que el crimen tenga relación con un ajuste de cuentas, como se había especulado inicialmente.
Máxima tensión
La vivienda donde ocurrieron los hechos ha permanecido rodeada por un operativo de élite de la Guardia Civil, que ha estado a la espera de poder intervenir. En estos momentos, están entrando en la casa para reducirlos. Según fuentes consultadas, la demora se debe al temor de la reacción de los atrincherados, dado el comportamiento violento que mostraron cuando las víctimas acudieron a pedirles que abandonaran la casa.
Toda la zona continúa acordonada, con agentes de la USECIC y de la Policía Local, mientras un mediador intenta negociar con los ocupas en polaco, a través de un intérprete. La tensión sigue siendo máxima.
El asesinato se cometió este lunes sobre las 18 horas aproximadamente. Una llamada al "112" alertó de una pelea que se estaba produciendo en la zona. Prácticamente a la misma hora y antes de la llegada de la primera patrulla, una vecina que iba en su coche, utilizando el Camí del Molar por el que se accede a su urbanización, descubrió a un hombre que intentaba meter dos cuerpos en el maletero de un vehículo. Las alarmas saltaron a continuación y la Guardia Civil se trasladó al lugar. Supuestamente en una vivienda próxima, un chalé de lujo pero que está abandonado durante muchos meses al año, habrían sucedido los hechos.
