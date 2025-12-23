El olor y el ruido de los ventiladores destapan una plantación de marihuana en una nave industrial de Petrer
La Policía detiene a tres personas e interviene un total de 615 plantas y 23 kilos de cogollos, así como 2.200 euros en efectivo y un vehículo
El olor a marihuana y el constante ruido de los ventiladores han sido las claves para desmantelar una plantación de droga en una nave industrial en Petrer, aparentemente sin actividad. La colaboración ciudadana ha sido clave en esta operación que se ha salado con tres personas detenidas. Según ha informado la Comisaría Provincial de Alicante, agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación policial contra el tráfico de drogas la cual ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al cultivo “indoor” de marihuana tras la detención de tres varones, de 36, 40 y 43 años de edad, y la intervención de una plantación de marihuana con 615 plantas localizada en una nave industrial de Petrer.
La investigación policial se inició a raíz de diversas informaciones que sugerían la existencia de una plantación de marihuana en una nave industrial de la localidad de Petrer. Según esas fuentes, era constante el olor y el ruido de ventiladores que operaban tanto de día como de noche así como existían sospechas de la posible existencia de un enganche ilegal a la red eléctrica.
Analizada toda la información, los agentes comenzaron a recopilar de indicios para confirmar la veracidad de la información obtenida, comprobando primeramente la ubicación geográfica de la nave investigada y la identificación de sus propietarios y usuarios de la misma.
Seguidamente, se realizaron diversas vigilancias con las que los investigadores pudieron determinar que en la citada nave no se llevaba a cabo ningún tipo de actividad comercial, comprobando que los aires acondicionados se encontraban en constante funcionamiento y que de la misma procedía un fuerte olor característico de las plantaciones de marihuana, así como la hipótesis de una clara defraudación de fluido eléctrico.
Registro
Una vez confirmados todos estos extremos, se solicitó a la Autoridad Judicial una entrada y registro en la nave investigada.
Tras la entrada en el lugar, se localizó una plantación de marihuana con un total de 615 plantas, 23.315 gramos de cogollos, unos 2200 euros en efectivo y la intervención de un vehículo. Además, se llevó a cabo la detención de tres varones por los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.
A su vez se realizaron gestiones con el fin de comprobar si la nave estuviese sufriendo pérdidas de fluido eléctrico o se encontrara enganchada ilegalmente, pudiéndose confirmar la existencia de un enganche ilegal a la red eléctrica.
Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del juzgado de guardia de Elda.
La Policía Nacional reitera su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas y recuerda a los ciudadanos la importancia de colaborar para erradicar este tipo de plantaciones denunciando a través de antidroga@policia.es, o de la página web www.policia.es, o acudiendo a la comisaría más cercana.
