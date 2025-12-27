Desmantelan en L’Alfàs del Pi un falso club cannábico que operaba como punto de venta de drogas

La Policía Nacional ha detenido en l’Alfàs del Pi a dos personas de entre 30 y 32 años como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Los arrestados gestionaban un establecimiento que funcionaba bajo la apariencia de club privado de fumadores, pero que en realidad operaba como un punto de venta de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició tras detectarse un local situado en la localidad que se presentaba como club cannábico y al que acudía un elevado número de personas. Los agentes observaron que, tras adquirir la sustancia, los clientes abandonaban de inmediato el local, lo que levantó las primeras sospechas.

Las pesquisas permitieron constatar que el club actuaba como un punto de venta abierto al público, al que podía acceder cualquier persona para comprar droga y llevársela, sin necesidad de ser socio ni miembro de la supuesta asociación. Además, el local se promocionaba abiertamente en redes sociales como un espacio accesible tanto para socios como para visitantes, en contra de los criterios que deben regir este tipo de asociaciones.

Viejos conocidos

Los investigadores comprobaron también que el establecimiento ya había sido objeto de una actuación policial hace unos años, en la que se intervino una gran cantidad de hachís y marihuana destinados al menudeo y que se saldó con la detención de 12 personas.

Ante los indicios recabados, la Policía Nacional realizó diversas gestiones para comprobar la titularidad del local y la identidad de los responsables de la asociación, así como la existencia de permisos y licencias. De estas comprobaciones se desprendió que el establecimiento carecía de licencia de apertura municipal y no figuraba inscrito en el registro de asociaciones de la Generalitat.

Otra parte de la sustancia intervenida. / Policía Nacional

Durante la fase operativa, se llevaron a cabo distintos dispositivos de vigilancia y seguimiento que confirmaron un constante trasiego de personas que acudían al local para adquirir sustancias estupefacientes y abandonaban el lugar tras la compra. Muchas de estas personas no pertenecían a la asociación e incluso se encontraban en la localidad de vacaciones.

Las vigilancias permitieron además descubrir que, en las inmediaciones del establecimiento, existía una vivienda utilizada para el almacenamiento de las drogas que se vendían en el local y que, a su vez, servía como residencia de los investigados.

Registro

Con toda la información reunida, se solicitaron a la autoridad judicial los correspondientes mandamientos de entrada y registro tanto del local como de la vivienda. Tras su ejecución, se procedió a la detención de dos varones, considerados responsables de la asociación. Durante los registros, varias personas acudieron al establecimiento manifestando ser clientes, pero ninguna pudo acreditar su pertenencia a la asociación al ser requerida por los agentes.

Como resultado de la operación, la Policía Nacional incautó de 20 vapeadores que contenían un gramo de tetrahidrocannabinol (THC), 12.610 gramos de cogollos de marihuana, 1.513 gramos de hachís, 13,5 gramos de aceite de hachís, 223 cigarrillos de marihuana y 3.605 euros en efectivo.

Los detenidos, una vez finalizadas las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Benidorm.