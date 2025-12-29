Desmantelan un punto de venta de drogas en Alicante que causaba molestias a los vecinos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos varones de 30 y 32 años acusados de tráfico de drogas en un punto negro de venta de sustancias estupefacientes de la zona centro. El operativo policial llevado a cabo ha permitido incautar cerca de tres kilos de diversas sustancias estupefacientes, como cocaína, hachís y marihuana, y se ha conseguido erradicar un importante punto de venta de drogas en Alicante.

La investigación comenzó tras recibir informaciones centradas en un varón que se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes desde su domicilio, ubicado en la zona centro de la ciudad, lo cual estaba generando importantes molestias vecinales.

Tras el análisis de la información y una vez identificado dicho varón, se realizaron diversas vigilancias en torno al domicilio investigado.

Dos arrestos

Una vez constatado que esta persona se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes, se llevó a cabo un dispositivo policial que dio como resultado su detención cuando se encontraba en la vía pública.

En el momento de su detención, le fueron incautados 20 gramos de cocaína, sustancia que, según manifestó a los agentes, acababa de adquirir de otro varón.

Ante lo manifestado por este varón, los agentes realizaron gestiones para identificar y localizar a la persona que le había suministrado la sustancia, siendo posteriormente detenida tras ser interceptada por los agentes en una transacción de droga.

Una vez detenido, se realizó un registro en su domicilio, en el que los agentes intervinieron más de 250 gramos de cocaína, unos 2500 gramos de hachís y 12 gramos de marihuana.

Tras la práctica de las diligencias policiales, uno de los detenidos fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Alicante.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional reitera su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas y recuerda a los ciudadanos que la colaboración es crucial para la detección y erradicación de estos puntos de venta en las ciudades. Por ello, insta a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través del teléfono 091, de la página web www.policia.es, o mediante el correo electrónico antidroga@policia.es.