Un perro de la Guardia Civil descubre 3.520 cajetillas de tabaco ilegal en los bajos de una furgoneta en Alicante

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un hombre de 52 años acusado de un delito de contrabando al intentar introducir en España 3.520 cajetillas de tabaco ocultas en un doble fondo fabricado a tal fin en una furgoneta de grandes dimensiones que desembarcó en el puerto alicantino de un ferry procedente de Argelia. El tabaco fue descubierto con la ayuda de un perro adiestrado de la Guardia Civil, que marcó la zona donde estaba la mercancía ilegal.

La intervención se produjo durante una de las inspecciones de mercancía llevadas a cabo por el Servicio de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil en el puerto de Alicante. Una furgoneta que viajaba a bordo de un barco procedente de Argelia fue parada y al requerir la documentación al único pasajero del vehículo los agentes advirtieron en el conductor una actitud que les indujo a sospecha, por lo que procedieron a inspeccionar el interior del habitáculo con el apoyo del Servicio Cinológico de la Comandancia de Alicante.

Doble fondo donde estaba el tabaco incautado en Alicante. / INFORMACIÓN

Durante la revisión realizada por el guía canino en el interior de la furgoneta, "Aisa", el perro especializado en detectar tabaco ilegal, marcó varias zonas tras las cuales, los agentes, hallaron un doble fondo en cuyo interior transportaba ocultas cajetillas de tabaco.

Doble fondo

Inicialmente detectaron varias trampillas en el suelo de la furgoneta y, una vez realizado el trabajo necesario para acceder a su interior, verificaron un doble fondo que abarcaba toda la superficie de la furgoneta, de grandes dimensiones, desde debajo del conductor hasta el final de la zona de carga trasera.

El tabaco intervenido en Alicante. / INFORMACIÓN

En total intervinieron 3.520 cajetillas de tabaco de contrabando valoradas en más de 20.000 euros. El responsable de su transporte es un hombre de 56 años que fue detenido como presunto autor de un delito de contrabando y tras ser puesto a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, en funciones de guardia, quedó en libertad con cargos.