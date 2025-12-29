Un perro de la Guardia Civil descubre 3.520 cajetillas de tabaco ilegal en los bajos de una furgoneta en Alicante
Los agentes detienen a un conductor que fue descubierto tras llegar en un ferry de Argelia y desembarcar en el puerto alicantino
La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un hombre de 52 años acusado de un delito de contrabando al intentar introducir en España 3.520 cajetillas de tabaco ocultas en un doble fondo fabricado a tal fin en una furgoneta de grandes dimensiones que desembarcó en el puerto alicantino de un ferry procedente de Argelia. El tabaco fue descubierto con la ayuda de un perro adiestrado de la Guardia Civil, que marcó la zona donde estaba la mercancía ilegal.
La intervención se produjo durante una de las inspecciones de mercancía llevadas a cabo por el Servicio de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil en el puerto de Alicante. Una furgoneta que viajaba a bordo de un barco procedente de Argelia fue parada y al requerir la documentación al único pasajero del vehículo los agentes advirtieron en el conductor una actitud que les indujo a sospecha, por lo que procedieron a inspeccionar el interior del habitáculo con el apoyo del Servicio Cinológico de la Comandancia de Alicante.
Durante la revisión realizada por el guía canino en el interior de la furgoneta, "Aisa", el perro especializado en detectar tabaco ilegal, marcó varias zonas tras las cuales, los agentes, hallaron un doble fondo en cuyo interior transportaba ocultas cajetillas de tabaco.
Doble fondo
Inicialmente detectaron varias trampillas en el suelo de la furgoneta y, una vez realizado el trabajo necesario para acceder a su interior, verificaron un doble fondo que abarcaba toda la superficie de la furgoneta, de grandes dimensiones, desde debajo del conductor hasta el final de la zona de carga trasera.
En total intervinieron 3.520 cajetillas de tabaco de contrabando valoradas en más de 20.000 euros. El responsable de su transporte es un hombre de 56 años que fue detenido como presunto autor de un delito de contrabando y tras ser puesto a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, en funciones de guardia, quedó en libertad con cargos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Denuncian a un pescador de Santa Pola con 112 kilos de gamba roja que no pasaba los controles de la lonja
- La Ley de Propiedad Horizontal permite echarte de tu propia casa hasta tres años si haces esto
- No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
- El temporal no da tregua: Alicante activa la alerta amarilla y vigila la crecida de los cauces
- La metamorfosis de Alicante en el primer cuarto de siglo XXI: cómo cambia una ciudad en 25 años
- Este es el animal que ha puesto en alerta a la Generalitat en la Font Roja
- Tormentas con granizo dejan acumulados de hasta 55 litros por metro cuadrado en Alicante