Cae la banda de la autocaravana por robar 200.000 € en Alicante, Málaga, Baleares y Madrid

Una investigación iniciada tras el robo de una caja fuerte en Elche ha llevado a la Policía Nacional a detener a los cuatro integrantes de un grupo criminal itinerante de origen bosnio que, a bordo de una autocaravana, se desplazaba por diferentes puntos de España para cometer robos y hurtos en zonas de alto poder adquisitivo y turístico. La Policía Nacional acusa a los detenidos de 25 robos en municipios de Alicante, Málaga, Baleares y Madrid, donde lograron un botín de unos 200.000 euros.

Los cuatro arrestados, tres de ellos defendidos por el abogado Francisco Miguel Galiana Botella, han ingresado en prisión preventiva tras ser apresados en Benalmádena después de detectar el desplazamiento de la banda desde Francia hacia la Costa del Sol a bordo de una autocaravana.

La Policía intervino a los arrestados 24.000 euros en efectivo así como dispositivos electrónicos y joyas, todo ello oculto en diferentes “caletas” en el interior de la autocaravana.

Banda itinerante

La investigación comenzó el pasado mes de septiembre tras el robo de una caja fuerte en un centro comercial de Elche, donde sustrajeron unos 8.800 euros en efectivo. Tras diversas gestiones, los agentes identificaron a los presuntos autores y constataron que era un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos contra el patrimonio con carácter itinerante. Gracias a ello se pudo comprobar su implicación en otros diez delitos, entre ellos el hurto en un furgón blindado en Ibiza, en el que sustrajeron 60.000 euros en efectivo.

Con las pesquisas realizadas, los investigadores detectaron que se desplazaban siempre en autocaravana por todo el territorio nacional, careciendo de domicilio conocido en España, y que estaban especializados en dos delitos en concreto, el robo con fuerza y hurtos de cajas fuerte, así como robos con fuerza en el interior de vehículos.

Zonas turísticas

Para cometer los hechos, siempre en zonas de alto poder adquisitivo y turístico, actuaban de forma coordinada y realizaban labores de vigilancias previas y seguimientos, siendo su objetivo la sustracción de dinero, joyas o dispositivos electrónicos para su posterior receptación en el mercado negro. Todos ellos disponían de multitud de identidades y documentaciones falsa, teniendo uno de ellos hasta 24 identidades diferentes.

Finalmente, los agentes detectaron el desplazamiento en autocaravana del grupo desde Niza –su lugar de residencia- hasta la Costa del Sol para la probable comisión de más hechos delictivos. Los cuatro sospechosos fueron localizados y detenidos en la localidad de Benalmádena, donde se realizó la entrada y registro del vehículo y en su interior localizaron diferentes "caletas" -escondites- donde ocultaban efectos provenientes de los ilícitos. En total se intervinieron 24.000 euros en efectivo, 1.000 en diversa moneda extranjera, una moneda de oro de 100 francos, numerosos dispositivos electrónicos de gran valor y diversas joyas.

La Policía ha podido esclarecer hasta el momento 25 hechos delictivos contra el patrimonio cometidos en localidades de Alicante, Málaga, Islas Baleares y de la Comunidad de Madrid, donde ha causado un perjuicio económico valorado en unos 200.000 euros.