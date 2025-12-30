Derrumbe sin heridos del voladizo de tres viviendas en un edificio de Playa San Juan
La acumulación de agua ha podido causar el siniestro y siete viviendas habitadas de un edificio de 36 casas han sido desalojadas unas horas
Un voladizo de unos treinta metros de tres viviendas de un edificio de Playa San Juan en Alicante se ha derrumbado esta mañana sin causar daños personales. El derrumbe se ha producido en la planta superior del inmueble, un edificio de tres plantas donde se está llevando a cabo una rehabilitación y se ha impermeabilizado la cubierta.
Fuentes municipales han señalado que la Policía Local y Bomberos ha procedido inicialmente al desalojo provisional y preventivo de siete viviendas de un edificio de 36 casas situado en la avenida Costa Blanca número 103, aunque sobre las dos y media de la tarde se iba a autorizar el regreso a las viviendas que no presenten daños.
Las primeras hipótesis parecen indicar que la existencia de una bolsa de agua debido a las últimas lluvias y filtraciones han podido provocar el desprendimiento de parte de la cornisa en la zona de las terrazas de la última planta, según las fuentes municipales.
El edificio ha sido aislado de forma preventiva y está siendo objeto de una evaluación de los daños y de las medidas a adoptar por parte de los Bomberos (SPEIS) y los técnicos de Conservación de Inmuebles.
Una vez se ha realizado la evaluación, se ha acordado que los inquilinos pueden volver a sus viviendas siempre que no presenten daños en el interior.
Asimismo, se ha precintado toda la zona de la fachada donde ha ocurrido el derrumbe y se ha prohibido a los vecinos que salgan a los balcones, ya que la empresa encargada de la reforma va a proceder a retirar los escombros del derrumbe.
