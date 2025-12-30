Desmantelan en Aspe una plantación de marihuana custodiada por dos perros de raza peligrosa

La Guardia Civil ha desmantelado en una vivienda de Aspe una plantación de marihuana custodiada por dos perros de raza peligrosa. Además de intervenir casi medio millar de plantas, 12 kilos de cogollos de marihuana y todos los elementos utilizados para su cultivo, la Guardia Civil investigó a un hombre como responsable de la plantación, el cual alegó que lo hacía como medio de subsistencia.

El hallazgo se produjo a finales del pasado mes de noviembre, cuando efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Aspe, durante la inspección exterior del inmueble, detectaron diversos indicios de reformas estructurales compatibles con las habitualmente realizadas en viviendas destinadas al cultivo "indoor" de marihuana.

Durante la actuación, y tras la apertura del cuadro de suministro eléctrico situado en el exterior de la vivienda, los agentes localizaron un enganche fraudulento a la red eléctrica, conectado directamente sin pasar por el contador de consumo.

En el interior de la finca se encontraba estacionado un vehículo de alta gama, así como dos perros de raza potencialmente peligrosa, que presuntamente eran utilizados como guardianes del inmueble.

Ante las evidencias existentes, los agentes se identificaron, saliendo al exterior un varón que manifestó residir en el domicilio en régimen de alquiler junto a su familia. Al ser preguntado por el fuerte y característico olor a marihuana procedente del interior de la vivienda, reconoció que cultivaba plantas de cannabis como único medio de subsistencia.

Tras la correspondiente entrada y registro en el inmueble, los agentes localizaron una estancia utilizada como salón-comedor y dormitorio, con una cama de grandes dimensiones. En la cocina, de amplias dimensiones, se halló un invernadero destinado al cultivo de plantas de marihuana, equipado con iluminación LED, ventiladores, humidificador y un sistema de extracción de aire conectado a una de las ventanas.

Cogollos

En el interior de un bidón de color negro se encontró una bolsa con cogollos de marihuana secos, mientras que en otro bidón se localizó picadura de cannabis.

La plantación de marihuana de Aspe. / INFORMACIÓN

A través de unas escaleras se accedía a la planta superior de la vivienda, la cual se encontraba deshabitada y destinada íntegramente al cultivo de marihuana. Las tres habitaciones superiores albergaban plantas, todas ellas floradas y con cogollos de considerables dimensiones, contando con un sofisticado sistema de riego por goteo, iluminación, climatización, humidificación y ventilación. Todas las ventanas se encontraban selladas con plástico opaco de color negro para evitar la salida de luz al exterior.

En el conjunto de la vivienda se intervinieron un total de 449 plantas de marihuana, más de 12 kilogramos de cogollos de marihuana, más de un kilogramo de picadura de la misma sustancia, así como numerosos efectos utilizados para el cultivo de la droga.

El morador de la vivienda, un hombre de 34 años, ha sido investigado por un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y por un delito de defraudación de fluido eléctrico debido al enganche ilegal. Todos los efectos intervenidos han sido puestos a disposición de un juzgado de Novelda.