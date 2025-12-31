Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos rescatan en helicóptero a tres mujeres perdidas y extenuadas en el Montgó

Las mujeres se encontraban en una zona de difícil acceso por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos de Consorcio de Alicante

Rescate en el Montgó de tres mujeres

Rescate en el Montgó de tres mujeres

Rescate en el Montgó de tres mujeres / Consorcio Provincial de Bomberos

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Bomberos del Consorcio de Alicante rescataron el pasado martes a tres mujeres que se habían perdido en un lugar de difícil acceso en El Montgó y estaban extenuadas. Según fuentes del Consorcio, sobre las 15.57 horas fueron advertidos de que tres mujeres, dos de 27 años y una de 36, habían alertado al 112 porque se habían perdido y estaban extenuadas.

El lugar en el que se encontraban era de difícil acceso, por lo que fue necesaria la participación del Grupo de Rescate con el helicóptero Alpha 1, que las subió una a una y las llevó al parque de Dénia, donde no fue necesaria la asistencia médica.

