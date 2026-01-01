Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Nochevieja deja 321 incidentes sanitarios en la provincia de Alicante: 35 por alcohol y drogas, 12 agresiones y 6 accidentes de tráfico

La cifra sitúa a Alicante como la segunda provincia con más avisos, por detrás de Valencia (489) y por delante de Castellón (149)

Nochevieja 2025 en Alicante

Nochevieja 2025 en Alicante / Rafa Arjones

J. A. Giménez

La primera madrugada del año volvió a poner a prueba al sistema de emergencias sanitarias en la Comunitat Valenciana. El Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad, a través de los Centros de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), gestionó 959 incidentes entre las 20.00 horas del miércoles 31 de diciembre y las 8.00 horas del jueves 1 de enero.

En la provincia de Alicante se concentraron 321 actuaciones, lo que supone aproximadamente un tercio del total (33,5%). La cifra sitúa a Alicante como la segunda provincia con más avisos, por detrás de Valencia (489) y por delante de Castellón (149).

Alcohol, peleas y carretera: el "tridente" de la madrugada

Entre los incidentes más destacados en Alicante figuran las intoxicaciones etílicas y por drogas, con 35 asistencias. Es un dato especialmente relevante: Alicante reúne casi cuatro de cada diez casos de este tipo registrados en toda la Comunitat (89 en total).

Las agresiones y peleas también dejaron huella: 12 intervenciones en la provincia, prácticamente el mismo volumen que en Valencia (13) y por encima de Castellón (7). Son situaciones que, además del impacto sanitario, requieren rapidez y coordinación por el riesgo de lesiones y la necesidad de atención inmediata.

Efectivos del CICU

Donde Alicante lidera claramente el balance es en los accidentes de tráfico: 6 de los 9 registrados en las tres provincias ocurrieron aquí, es decir, dos de cada tres siniestros contabilizados durante la franja nocturna.

La mayoría: patologías y accidentes domésticos

Más allá de los episodios más visibles —alcohol, conflictos y carretera—, los CICU recuerdan que el grueso del trabajo también se sostiene sobre la “otra” Nochevieja: patologías médicas y accidentes comunes o domésticos. En Alicante, descontados intoxicaciones, agresiones y tráfico, quedan 268 servicios asociados a este tipo de urgencias.

Coordinación 24/7 y recordatorio: llamar al 112

Los CICU trabajan las 24 horas de los 365 días del año con equipos de médicos coordinadores, enfermería, locución y documentación. Cada aviso se valora para asignar el recurso más adecuado según la prioridad clínica y la disponibilidad en ese momento.

Sanidad insiste en que, ante una urgencia médica, hay que llamar al 112 de inmediato, mantener la calma y responder con rapidez al cuestionario de los teleoperadores. También es clave facilitar una dirección precisa, sexo y edad aproximada del paciente y cualquier información útil (antecedentes, enfermedades) para agilizar la asistencia.

En Alicante, la estadística de esta Nochevieja deja un mensaje claro: la fiesta acaba, pero el trabajo de emergencias no. Y la mejor forma de ayudarles —además de la prudencia— es darles la información correcta cuando cada minuto cuenta.

