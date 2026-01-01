La Policía Nacional detiene a 21 personas en el dispositivo de seguridad de Nochevieja en Alicante

El dispositivo de seguridad organizado por la Comisaría Provincial de Alicante durante esta Nochevieja y las horas previas al fin de año ha concluido este jueves por la mañana con un total de 21 personas detenidas en la capital alicantina, 295 identificadas y 51 vehículos controlados. Los agentes han levantado además 20 actas de sanción por tenencia de sustancias estupefacientes y otras seis por portar armas blancas u objetos peligrosos.

El balance de Nochevieja en Alicante ha sido de total normalidad, "sin hechos graves, ni excesivamente perturbadores para la ciudadanía alicantina, gracias al trabajo conjunto entre cuerpos policiales", según ha informado la Comisaría Provincial.

Despliegue

El operativo ha contado con el despliegue de agentes de unidades de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, en coordinación con las restantes brigadas operativas y de las Comisarías de Distrito Norte y Centro de Alicante. También ha participado en el dispositivo la Unidad Adscrita a la Comunidad de la Policía Nacional y la Policía Local, siendo la coordinación centralizada a través de la sala del 091.

Entre las detenciones realizadas destaca la de un ladrón que robó con violencia la cartera a una persona y tras huir a la carrera fue alcanzado por una patrulla de Policía Nacional que se encontraba cercana al lugar. También han sido detenidas dos personas por amenazas graves tras esgrimir botellas de cristal rotas contra un grupo de jóvenes.

Traslado de uno de los detenidos en Alicante. / INFORMACIÓN

En otra intervención se realizaron dos detenciones por un delito de robo con fuerza en las cosas. Un testigo llamó a la sala del 091 porque varios individuos estaban intentando acceder a un domicilio. Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional y Policía Local y encontraron a los dos presuntos autores agazapados en la última planta del edificio. Los sospechosos portaba diversas herramientas utilizadas para forzar la puerta de la finca y la puerta del domicilio, pero no llegaron a entrar a la vivienda gracias a la rápida actuación policial.

Asimismo, tres personas fueron detenidas por otro robo con violencia. Según la Policía, un indicativo "RAYO" de la Unidad de Prevención y Reacción observó cómo un grupo de tres varones estaban deshaciéndose de objetos en plena vía pública, por lo que procedieron a darles el alto y averiguar la procedencia de dichos objetos. En ese mismo instante, una persona que manifestó ser el propietario de dichos objetos se personó ante los agentes y les relató cómo unos minutos antes los tres varones le habían tirado al suelo y forcejearon con él para arrebatarle sus pertenencias.

Además, se han realizado detenidos por reclamación judicial, malos tratos en el ámbito familiar, tráfico de drogas y resistencia a agente de la autoridad y también se ha actuado en hechos humanitarios, como la atención y solicitud de servicios sanitarios para personas semiinsconcientes que habían ingerido mucho alcohol.

Las zonas reforzadas del dispositivo de Fin de Año han sido las de mayor afluencia de personas, como El Barrio, la Explanada de España, Rambla de Méndez Núñez, Zona Centro de Alicante, Puerto, Vistahermosa y Playa San Juan. La Policía Nacional afirma que trabaja para prevenir la comisión de infracciones penales, especialmente delitos contra el patrimonio, así como garantizar la pacífica convivencia en los diferentes barrios de la ciudad de Alicante sobre todo en celebraciones tan importantes como esta.

En cuanto a las unidades de Policía Nacional intervinientes en el dispositivo, se desplegaron unidades de los radiopatrullas de los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC), desplegados permanentemente en diferentes sectores de la ciudad; los Grupos Operativos de Respuesta (GOR), dando respuesta específica en zonas concretas de especial atención policial y franjas horarias que puedan ser de mayor conflictividad; y Unidades de Prevención y Reacción (UPR), con la misión de restablecer el orden público.

Por otro lado, se ha contado también con el refuerzo en la Brigada Móvil-Policía en el Transporte para prestar servicio en las estaciones de medios de transporte terrestres, con objetivos principales centrados en la prevención de los delitos cometidos tanto por la delincuencia común como especializada, tanto a la llegada a la ciudad, como al abandonarla.