Doce detenidos en Alicante y otras nueve provincias por una red de distribución de recetas médicas falsas

La Policía Nacional ha desarticulado en diez provincias, entre ellas la de Alicante, una organización criminal dedicada a la creación y comercialización a través de plataformas de mensajería de recetas falsas para la adquisición de medicamentos que necesitan prescripción médica, entre ellos ansiolíticos que se consumen mucho entre personas toxicómanas.

En la operación han sido arrestadas 12 personas en las provincias de Madrid (2), Toledo (2), Cantabria, Orense, Córdoba, Alicante, León, Palencia, Zamora y Baleares. Además, hay un investigado no detenido en la provincia de Ávila y tras pasar los 12 detenidos a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión de los dos líderes de la organización. La Policía les imputa los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, daños informáticos, falsedad documental y usurpación de identidad.

La Policía realizó ocho registros realizados de manera simultánea, uno de ellos en Alicante, e intervino más de 1.000 pastillas de distintos medicamentos, teléfonos, material informático, armas blancas y réplicas de armas de fuego.

La investigación se inició el pasado mes de junio tras detectar perfiles y grupos de mensajería instantánea dedicados a la venta de recetas falsificadas para la obtención de medicamentos, sobre todo analgésicos, ansiolíticos y sustancias anestésicas, sujetos a prescripción médica.

Credenciales de médicos

El "modus operandi" consistía en obtener de manera ilegal las credenciales de médicos colegiados a los que usurparon para la creación de las recetas. Posteriormente, comercializaban estas recetas falsas en plataformas de mensajería instantánea para la adquisición de diferentes medicamentos cuya dispensa sin prescripción médica es ilegal.

Además de la venta directa, habían creado programas informáticos destinados a que los propios usuarios elaborasen las recetas, todo ello con el objetivo de automatizar la actividad ilícita y aumentar sus beneficios.

Esta tipología delictiva les resultaba muy rentable a la vez que peligrosa, ya que las recetas falsificadas iban dirigidas, por un lado, a personas que las obtenían para abastecerse de sustancias prohibidas o que no deberían consumirse sin control. Por otro lado, estas conductas también eran aprovechadas para su distribución en el mercado negro, por lo que estarían contribuyendo al tráfico ilícito de medicamentos.

Estructura jerarquizada

Avanzadas las pesquisas, los investigadores lograron identificar al entramado criminal, el cual contaba con una estructura piramidal cuya cúspide estaba liderada por dos varones. Bajo su mando se encontraban los responsables de la creación de los programas informáticos así como el hackeo de las credenciales de los sanitarios. En otro eslabón inferior se encontraban aquellos que se encargaban del mantenimiento del software y de todo el soporte informático y, por último, la base de la estructura la formaban los propios distribuidores de los medicamentos.

El pasado mes de noviembre se realizó un dispositivo que culminó con la realización de ocho registros en Madrid (1), Torrelavega (1), Orense (1), Córdoba (1), Alicante (1), Toledo (1), Alcobendas (1) y Ponferrada (1) y la detención de 12 personas, entre los que se encontraban los líderes del entramado, por delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, daños informáticos, falsedad documental y suplantación de identidad.

En los registros se intervinieron más de 1.000 pastillas de medicamentos, 14 teléfonos móviles, más de 44.000 euros, dispositivos de almacenamiento masivo, tarjetas bancarias, armas blancas y réplicas de armas de fuego. Actualmente la investigación se encuentra abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.