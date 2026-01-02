Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía arresta en Alicante a un fugitivo buscado en Perú por una estafa de hace 17 años

El sospechoso fue descubierto al acudir a dependencias policiales para realizar unos trámites sobre una persona desaparecida

Un coche de la Policía Nacional en Alicante. / INFORMACIÓN

Delgado

P. Cerrada

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un varón de origen peruano, de 54 años de edad, sobre el que pesaba una orden internacional de detención (OID), emitida por las autoridades de Perú por un delito de estafa cometido hace 17 años.

Los agentes averiguaron que el arrestado estaba siendo buscado por las autoridades peruanas tras acudir a dependencias policiales a realizar unos trámites relacionados con una investigación que se estaba llevando a cabo sobre una persona desaparecida en la provincia de Alicante.

OID en vigor

Cuando los agentes comprobaron en las bases de datos policiales la identidad de esta persona, averiguaron que tenía en vigor una orden internacional de detención (OID) emitida por las autoridades de Perú por un delito de estafa y que estaba en vigor desde marzo de 2022

Los hechos por los que era buscado el detenido en Alicante fueron cometidos en la ciudad peruana de Trujillo en el año 2008. Al fugitivo se le imputa la presunta comisión de un delito de estafa tras vender un inmueble con ánimo de engaño a terceras personas, hechos por los que se enfrenta a una pena máxima de seis años de prisión.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

