La Policía arresta en Alicante a un fugitivo buscado en Perú por una estafa de hace 17 años
El sospechoso fue descubierto al acudir a dependencias policiales para realizar unos trámites sobre una persona desaparecida
La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un varón de origen peruano, de 54 años de edad, sobre el que pesaba una orden internacional de detención (OID), emitida por las autoridades de Perú por un delito de estafa cometido hace 17 años.
Los agentes averiguaron que el arrestado estaba siendo buscado por las autoridades peruanas tras acudir a dependencias policiales a realizar unos trámites relacionados con una investigación que se estaba llevando a cabo sobre una persona desaparecida en la provincia de Alicante.
OID en vigor
Cuando los agentes comprobaron en las bases de datos policiales la identidad de esta persona, averiguaron que tenía en vigor una orden internacional de detención (OID) emitida por las autoridades de Perú por un delito de estafa y que estaba en vigor desde marzo de 2022
Los hechos por los que era buscado el detenido en Alicante fueron cometidos en la ciudad peruana de Trujillo en el año 2008. Al fugitivo se le imputa la presunta comisión de un delito de estafa tras vender un inmueble con ánimo de engaño a terceras personas, hechos por los que se enfrenta a una pena máxima de seis años de prisión.
El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.
