La Guardia Civil libera a nueve víctimas y detiene a cinco personas por trata con fines de explotación sexual en Torrevieja

La Guardia Civil ha liberado a nueve mujeres víctimas de un presunto delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en la localidad de Torrevieja, y ha detenido a cinco personas como presuntas responsables, cuatro de ellas integrantes de una misma familia. La actuación ha conllevado además el cierre y la clausura de un pub y un hostal utilizados, presuntamente, para la comisión de los hechos, según ha informado el cuerpo.

La investigación se inició en junio de 2025 tras la denuncia de dos mujeres que manifestaron ser víctimas de trata con fines de explotación sexual. A partir de ese momento, y ante la gravedad de los hechos, la Guardia Civil puso en marcha la denominada operación Torrealba, centrando las pesquisas en dos establecimientos situados en Torrevieja.

Colaboración con ONG

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes llevaron a cabo inspecciones en un club de alterne y en un hostal, donde contaron con la colaboración de las organizaciones no gubernamentales Fiet e In Género, especializadas en la atención integral a víctimas de trata. En estas actuaciones se detectaron nuevas posibles víctimas de explotación sexual, lo que motivó la intensificación de la investigación ante el riesgo de que fueran trasladadas a otros locales.

Como resultado de las diligencias, a finales del mes de noviembre se realizaron entradas y registros simultáneos en ambos establecimientos, en los que se intervinieron dispositivos de telefonía móvil, material tecnológico y diversa documentación para su posterior análisis.

Tras la intervención policial, se logró la liberación de nueve víctimas, siete de ellas localizadas durante la actuación y dos correspondientes a las denunciantes iniciales que dieron origen a la investigación.

Varios detenidos con antecedentes

Asimismo, fueron detenidas cinco personas —tres hombres y dos mujeres, de entre 22 y 51 años—, entre ellas la presunta cabecilla de la organización y gerente de los locales, su hermano, su hijo y su cuñada, además de un hombre que ejercía funciones de seguridad en el pub. Según la Guardia Civil, varios de los arrestados contaban con antecedentes por hechos delictivos. A todos ellos se les imputan los presuntos delitos de trata de seres humanos, prostitución y explotación sexual.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Torrevieja, que decretó la libertad con medidas cautelares y ordenó el cierre y la clausura del pub y del hostal.

La operación contó con el apoyo de unidades de Seguridad Ciudadana, del Puesto Principal de Torrevieja, de la Inspección de Trabajo de la Generalitat Valenciana y de las dos ONG especializadas.