Apresado un reclamado judicial tras esconderse varios días en una vivienda de Cox

La Guardia Civil ha detenido en Cox a un hombre de 40 años y con numerosos antecedentes sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por los Juzgados de Orihuela.

Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Callosa de Segura tuvieron conocimiento a mediados del pasado noviembre de que los Juzgados de Orihuela habían decretado la búsqueda, detención e ingreso en prisión de un conocido delincuente, por lo que activaron una serie de dispositivos orientados a su localización.

El sospechoso sobre el que recaía la reclamación judicial era una persona con numerosos antecedentes policiales y una elevada conflictividad, circunstancia que motivó la adopción de medidas de seguridad reforzadas para garantizar tanto la integridad de los agentes actuantes como la de los vecinos de la zona.

Tras constatarse que el sospechoso permanecía escondido en un domicilio del municipio de Cox durante varios días, se estableció un dispositivo especial de seguridad, en el que participaron patrullas de Seguridad Ciudadana, personal del Área de Investigación y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja, junto con su equipo de drones.

Como resultado de la intervención, los agentes realizaron la entrada en el domicilio con la finalidad de ejecutar la detención, localizando al individuo oculto en una de las estancias de la vivienda y procediendo a su arresto sin que se produjeran incidentes de consideración.

El hombre detenido, un español de 40 años de edad, fue puesto a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión.