Cuatro detenidos por tráfico de drogas en una asociación cannábica en Dénia

La Policía Nacional ha detenido en Dénia a cuatro personas de entre 23 y 34 años por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal al desmantelar una asociación cannábica donde se estaba vendiendo marihuana y hachís de forma indiscriminada a socios y no socios, bajo la apariencia de una actividad legal.

Esta es la quinta operación realizada durante el pasado año en Dénia contra este tipo de clubes cannábicos que han incumplido los preceptos legales para lo que fueron constituidas. Entre los detenidos se encuentra el presidente y el tesorero de la asociación y en la operación intervinieron cerca de tres kilos de droga.

Según la Policía, las primeras pesquisas se orientaron a comprobar la titularidad del local y de las personas responsables de la asociación, así como los pertinentes permisos de autorización de la actividad lícita para la que supuestamente se habría creado.

Venta al menudeo

Los agentes pudieron constatar que esta asociación se había convertido en un punto de venta al menudeo de droga, donde los consumidores entraban, compraban y se llevaban del local las sustancias adquiridas, evidenciando así, tras las vigilancias realizadas, que el único fin de los vendedores era el tráfico de estas sustancias.

Registro

Una vez recabados todos los indicios para proceder a la fase de explotación, se llevó a cabo una entrada y registro del establecimiento autorizada por un juzgado para proceder a la aprehensión de las sustancias estupefacientes y detención de las personas responsables de la actividad ilícita desarrollada en el mismo.

En un espacio reservado del local, los investigadores encontraron unas taquillas donde los clientes guardaban bajo llave, además de marihuana, otras sustancias estupefacientes como hachís o polen, las cuales estaban a su disposición y fuera de todo el control pertinente.

En la entrada y registro del local colaboraron Agentes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana y la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional. Los agentes intervinieron un total de 2.609 gramos de marihuana, 157 gramos de polen, 42 gramos de hachís, 38 cigarros tipo “porro” y 845 euros en efectivo.

Los detenidos, de entre 23 y 34 años de edad, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Dénia tras la práctica de las diligencias policiales.

Asociaciones cannábicas

La Policía advierte de la proliferación no sólo en Denia sino en toda la provincia de estas asociaciones denominadas "asociaciones de cannabis o CSC”, asociaciones constituidas legalmente y sin ánimo de lucro que autoabastecen y distribuyen cannabis entre sus socios, todos ellos mayores de edad y aparentemente con una finalidad lúdica o terapéutica, reduciendo así los daños sociales. Sin embargo, están aprovechando la falta de legislación específica que regule este tipo de asociaciones y al amparo de una regulación ambigua, esta actividad ha evolucionado hacia un tipo de “asociación” en la que se suministra sustancia estupefaciente a discreción y sin que exista control alguno sobre la actividad que se realiza tanto en el interior como en el exterior del local.

Alguna de estas asociaciones termina incumpliendo las reglas de funcionamiento, convirtiéndose en meros puntos de adquisición de sustancia estupefaciente al menudeo, negocio muy lucrativo y ajeno totalmente a los principios fundacionales que dieron lugar a su creación, donde los consumidores entran, compran y se llevan del local las sustancias estupefacientes adquiridas, desconociendo el uso posterior que se le va a dar, evidenciando así la comisión por parte de los vendedores y regentes del local de delitos de tráfico de drogas.