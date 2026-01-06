Un ciclista resulta herido en un accidente en Polop
El accidente provocó la movilización de los servicios de emergencia, que evacuaron al herido en helicóptero tras una posible fractura
Un ciclista de 30 años ha resultado herido este martes en el término municipal de Polop de la Marina tras sufrir un accidente en el kilómetro 38 de la CV-70, en sentido Guadalest, según han informado fuentes de Emergencias.
El aviso del siniestro se ha recibido a las 15.11 horas, lo que ha movilizado a un helicóptero del SAMU. El herido presentaba una posible fractura de cadera y fue evacuado en helicóptero hasta la base del servicio de emergencias.
Desde allí, un Soporte Vital Básico (SVB) se ha encargado de su traslado por carretera al Hospital de la Vila Joiosa, donde ha quedado ingresado para una evaluación médica más detallada.
